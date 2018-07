L'événement cette année est placé sous le thème « Honorons nos aînés », une manière de mettre en valeur l'apport des personnes aînées à la culture autochtone.

Plusieurs activités sont au programme, avec de la danse et des chants traditionnels notamment.

Les organisateurs invitent également les non-autochtones à prendre part à la fête dans un esprit de rapprochement entre les cultures.

« Toute la population de chez nous et on invite également toutes les personnes de la région de l'Abitibi, si vous avez une petite minute, un après-midi, venez faire un tour avec votre matériel de camping et votre bonne humeur », lance la vice-chef de Lac-Simon, membre du comité organisateur, Paméla Papati.