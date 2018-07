Les participants sont partis de la rive située du côté ontarien pour nager jusqu'au parc du Centenaire de Ville-Marie.

Ils ont parcouru une distance de 5,5 km entre les deux rives.

Une équipe d'accompagnateurs en kayaks et en bateaux était présente tout au long du parcours.

L'organisateur de l'événement, Youcef Boukhari de Ville-Marie, souhaite en faire un événement récurrent.

Moi, je n'ai rien inventé. Il y a 15 à 20 ans en arrière, ça existait déjà ça. Youcef Boukhari

« On a déjà fait comme défi la traversée du lac Témiscamingue. Et avec un groupe, on a décidé de mettre ce défi-là en place. En même temps, on va essayer de mettre ce lac en valeur. On peut l'utiliser oui pour des activités comme la pêche ou de la baignade, mais là on va l'utiliser vraiment pour un défi sportif, ça va être une option de plus pour ce lac-là », explique l’organisateur.

Cette année, le nombre de participants a doublé par rapport à l'année dernière.