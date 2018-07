Les gouvernements fédéral et provincial vont consacrer chacun plus de 31 000 $ pour l'agrandissement et le réaménagement de la bibliothèque de Bristol, selon le communiqué de presse. La Municipalité de Bristol investira elle aussi un montant de plus de 31 000 $ à la réalisation de ce projet.

Les travaux prévoient notamment la démolition de murs, la modernisation des systèmes électrique et mécanique, le remplacement du revêtement de plancher et de la peinture. Un espace pour les enfants sera aussi aménagé.

Les heures d'ouverture de la bibliothèque devraient éventuellement être augmentées à la suite des travaux.

M. Fortin a affirmé que « cet important investissement permettra à la bibliothèque de Bristol de remplir sa mission en procurant aux enfants et aux lecteurs de tous âges un lieu propice à la découverte, mais aussi un lieu de rencontres et d'échanges aux citoyens ».

Plus de détails à venir