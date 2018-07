Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville d'après les informations de Marie-Christine Rioux



L'équipe d'Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent, responsable de la logistique de leur arrivée, a connu des journées très occupées dans les dernières semaines.

La coordonnatrice de l'organisme, Chantal Dionne, indique que l'équipe a été avisée de la date d'arrivée des réfugiés deux semaines à l'avance seulement, un délai court pour tout organiser. Surtout, c’est que nous sommes une nouvelle équipe , précise-t-elle.

Chantal Dionne, coordonnatrice chez Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

Il a donc fallu rapidement trouver des logements, nettoyer ceux-ci, dénicher des électroménagers et organiser un souper de bienvenue, un travail colossal pour ce petit groupe de bénévoles.

On avait le désir d’avoir un accueil chaleureux pour qu’ils arrivent en douceur. Chantal Dionne, coordonnatrice, Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent

L'équipe a fait appel aux services d'un traiteur pour fournir trois repas par jour aux réfugiés cette semaine. C’était de la cuisine colombienne aussi, alors ça leur rappelait des souvenirs. , ajoute Mme Dionne.

L'installation de la salle communautaire fut l'une des étapes primordiales, selon la bénévole Marie-Noëlle Hervé-Albert. On a également nettoyé les appartements et puis on leur a expliqué les budgets , poursuit-elle.

Marie-Noëlle Hervé-Albert, bénévole et membre du conseil d'administration d'Accueil et intégration Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

Ce qu’ont vécu les réfugiés auparavant est extrêmement difficile, leur accueil est quelque chose d’important. Marie-Noëlle Hervé-Albert, bénévole

Les prochaines étapes

Des examens médicaux permettront d'évaluer le bien-être physique et psychosocial de ces personnes, lundi prochain.

Nous, en parallèle, on va faire les inscriptions à la francisation et l’inscription à l’école des enfants , ajoute Mme Dionne. La gestion des finances sera également l'une des priorités pour encadrer ces réfugiés.

Ça prend une ville entière pour accueillir des réfugiés. Chantal Dionne, coordonnatrice, Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent

Pour la prochaine cohorte, Chantal Dionne indique que des ressources supplémentaires seront nécessaires pour ne pas surcharger les équipes actuelles.