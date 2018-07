Pour permettre aux participants de récolter des dons plus facilement, les organisateurs ont lancé une nouvelle plateforme numérique.

Le site web permet aux participants de s'inscrire, de joindre une équipe et de solliciter des dons auprès de leur entourage.

Ça permettait aux gens de solliciter des dons pour encourager leur équipe d'un peu partout, et même de gens qui ne viennent pas à l'événement. Nadia Dorval, porte-parole, Centraide Duplessis

Le nombre de participants était d'ailleurs en baisse, passant d'un maximum de 19 à 12 équipes pour la présente édition.

L'un des organisateurs attribue cette diminution au contexte économique : ça coûte 2500 $ participer à un événement comme celui-là.

On ne veut pas diminuer, parce qu'on irait vers le bas. Mais les équipes ont moins d'argent, naturellement. Doris Nadeau, directeur, Transit Sept-Îles

Au-delà de l'implication pour une bonne cause, plusieurs rameurs demeurent motivés et impatients de retourner aux bateaux-dragons.

L'équipe des Poteaux cassés participe aux compétitions depuis la création de l'événement.