Un texte d’Alix Villeneuve

Ne vous méprenez pas, les jeux de figurines ne s’adressent pas à un public jeune. La grande majorité des joueurs présents avaient dépassé la trentaine et tous étaient des hommes.

L’objectif du jeu : détruire la flotte adverse. Pour se faire, il faut manoeuvrer des vaisseaux, chacun avec leurs caractéristiques uniques, sur une surface de façon à avoir ses ennemis dans son arc de tir.

C’est comme les échecs. C’est un jeu de stratégie, il faut avoir où est-ce que tu vas mettre tes vaisseaux et [deviner] où est-ce que ton adversaire va se placer Jean-Sébastien, un joueur de X-Wing depuis trois ans

Le plateau de jeu est environ d'un mètre carré. Les vaisseaux peuvent s'y déplacer librement. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Le jeu est inspiré de l’univers de Star Wars. Les vaisseaux et personnages de cet univers de science-fiction s’y retrouvent. L’événement se tenait à la boutique The Comic Hunter.

Souvent, le jeu est trop complexe pour pouvoir jouer régulièrement avec ses proches immédiats s'ils ne sont pas eux-mêmes des amateurs. Ainsi, les joueurs se retrouvent à la boutique pour jouer .

C’est quelque chose à faire d’amusant pour sortir de la maison, j’ai rencontré du très bon monde ici , raconte Isaac Carter, l’organisateur du tournoi.

Plusieurs joueurs de X-Wing se considèrent comme de grands amateurs de Star Wars. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Une communauté internationale

Toutefois, les quelques dizaines de joueurs de Moncton ne sont que la pointe de l’iceberg d’une communauté beaucoup plus large, soutient Mathieu Beauregard, un autre joueur.

Quand ce sont des tournois de plus haut niveau, il y a des joueurs de Fredericton, d’Halifax de Truro, d’un peu partout, qui viennent.

Rencontrer du monde et sortir de chez soi est aussi une raison qui a souvent été évoquée par les joueurs présents à Moncton pour expliquer leur motivation à jouer à ce jeu. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

D'ailleurs, on retrouve des amateurs partout dans le monde, affirme Isaac Carter.

C’est une communauté à l'échelle mondiale Isaac Carter, l’organisateur du tournoi de Moncton

Il faut bouger les vaisseaux à l’aide de règles de déplacements. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Certains amateurs diffusent même en direct leur partie sur des plateformes comme Twitch ou YouTube, raconte l'organisateur.

Il y a des gens qui font des podcasts et obtiennent des milliers de visionnements. Isaac Carter, l’organisateur du tournoi de Moncton.

Une fois par année, l’entreprise derrière ce jeu organise un tournoi mondial avec des centaines de joueurs. Pour y participer, il faut remporter une série de tournois d’abord locaux, régionaux et ensuite nationaux.

Il faut assimiler plusieurs règles pour pouvoir jouer. Les cartes, avec chacune leurs capacités spéciales, sont légion Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Des centaines de dollars pour une collection complète

Toutefois, jouer à ces jeux demande de l’argent. S’il est possible de s’en tirer autour de 300$ dit-on, il n’est pas rare de voir des joueurs avec des investissements de 1000$ et plus en figurines, souligne Sylvain Tremblay un autre joueur.

[Au début,] on avait seulement trois vaisseaux, maintenant c’est rendu qu’on en a des collections entières Sylvain Tremblay, joueur de X-Wing

Pour pouvoir tirer son adversaire, l'ennemi doit être dans l'arc de tir. Parfois, vérifier cet élément est ardu. Il faut recourir à un pointeur laser pour un maximum de précision. Photo : Radio-Canada/Alix Villeneuve

Le modèle d’affaire de l’entreprise favorise aussi la dépense. Le jeu de base, communément appelé core set , est incomplet pour pouvoir faire des parties en tournoi.

Les joueurs doivent se procurer de petites extensions à la carte pour pouvoir jouer tel ou tel vaisseau spatial.

C’est quand même dispendieux! Mathieu Beauregard, joueur de X-Wing depuis 2012

X-Wing n’est pas le seul jeu du genre. Warhammer ou Attack Wing, ce dernier calqué à l’univers de Star Trek, sont d’autres jeux de miniature qui ont bâti leur propre communauté.