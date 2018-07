Un texte de Louis Garneau

Après la journée traditionnelle de vendredi, visiteurs et résidents sont conviés à un spectacle haut en couleur samedi en soirée. Le groupe Jonas and The Massive Attraction et l'ensemble innu Maten, de Uashat Maliotenam, montent sur scène.

Moment de recueillement durant le pow-wow d'Essipit Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

Les Innus d'Essipit et les résidents des Escoumins ont célébré la messe ensemble vendredi et ils auront encore l'occasion de partager lors du brunch de dimanche.

Tenue traditionnelle pour la parade du pow-wow à Essipit Photo : Radio-Canada/Olivier Roy-Martin

Le rêve, je pense, c'est qu'on vive ça en commun [...] et que ça continue de bien aller. Lili Vachon, organisatrice, 53e pow-wow d'Essipit

Selon l'organisatrice, l'ouverture et le partage demeurent essentiels, en raison de la proximité avec Les Escoumins, une municipalité non-autochtone.

D'après le reportage d'Olivier Roy-Martin