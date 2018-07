Un texte d'Adrianne Gauvin-Sasseville

Cette compétition internationale qui a lieu tous les quatre ans a engendré une augmentation des inscriptions de près de 25 % à l'Association de soccer de Matane (A.S. Matane) cette année.

Selon le président de l’A.S. Matane, Roberto St-Pierre, la publicité entourant ce championnat international a porté fruit. Pourtant, les premières inscriptions au mois d'avril laissaient présager une année comparable à l'an dernier.

Dans les semaines qui ont suivi les premières inscriptions, la publicité concernant la Coupe du monde s’est mise en branle, et là on s’est rendu compte qu’on avait des inscriptions qui rentraient un petit peu plus, on s'aperçoit de la différence avec l'an passé , explique-t-il.

Cette année, on a 212 joueurs. Quand même marqué comme augmentation. Roberto St-Pierre, président de l'A.S. Matane

La portée internationale de l'événement aurait entraîné ce flux important d'inscriptions. Les jeunes aiment ça, ils regardent les plus vieux , soutient M. St-Pierre.

Cette augmentation a été plus flagrante dans les catégories d'âges de cinq à huit ans.

La touche française

Depuis l'an dernier, l'A.S. Matane accueille des entraîneurs français en rotation pour des périodes de six mois, logement fourni et dépenses payées.

Christophe Huet De Barros, originaire de Rouen en France, est arrivé à Matane le 17 juillet. Il est entraîneur pour l'Association de soccer de Matane jusqu'en décembre prochain. Photo : Gracieuseté Association de soccer de Matane

Cette nouveauté permet de répondre à la demande. En France, on sait que le soccer est une tradition. C’est ancré en eux , selon M. St-Pierre.

C’est des gars qui ont du soccer dans le nez. Roberto St-Pierre, président de l'A.S. Matane

Ces entraîneurs contribuent à faire évoluer ce sport au Québec. Ils aiment gagner, montrent les rudiments du soccer, et on est très satisfait , affirme le président de l'A.S. Matane.

La saison estivale est bien entamée pour la quinzaine d'équipes qui portent les couleurs de la Matanie. Les athlètes de l'Association de soccer de Matane passent la fin de semaine à Carleton-sur-Mer pour prendre part au second tournoi de la ligue A.