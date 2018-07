Les policiers croient que l'homme est âgé de 40 à 50 ans.

Il a été découvert étendu sur le sol entre la vie et la mort vers 1 h, près de l'avenue Eastern et de la rue Lewis à l'est de l'avenue Broadview, selon les autorités.

L'homme qui se trouvait devant un immeuble a été transporté d'urgence à l'hôpital où il a succombé à ses blessures.

L'unité des homicides est chargée de l'enquête.