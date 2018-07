Une altercation entre deux hommes et quatre personnes a éclaté vers 3 h 50, au coin des rues Saint-Laurent et Saint-Antoine, pour des raisons encore inconnues.

Les deux hommes ont été poignardés avant d’être retrouvés par la police.

« Ils ont ensuite été transportés à l’hôpital. L’un d’eux est actuellement traité pour des blessures critiques. Pour le deuxième, on parle de blessures graves qui ne mettent toutefois pas sa vie en danger, » a déclaré Véronique Comtois, porte-parole de la SPVM.

Quatre arrestations

Deux hommes de 26 et 28 ans et deux femmes de 23 et 31 ans ont été arrêtés par la police à la suite de cette rixe.

Ces personnes avaient pris la fuite à bord d’un véhicule utilitaire de sport, mais elles ont été repérées et appréhendées par la police peu de temps après, sur le boulevard René-Lévesque Ouest près des rues du Fort et Saint-Marc.

Ces quatre personnes doivent être interrogées par les policiers au cours des prochaines heures.

L’enquête continue sur les lieux. De nombreux témoins présents au moment des faits doivent également être interrogés par la police.