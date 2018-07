« Grâce aux efforts de l'Égypte et de l'ONU, nous sommes parvenus [à un accord] pour revenir à l'état de calme qui précédait entre l'occupation [israélienne] et les factions palestiniennes », a déclaré Fawzi Barhoum dans un communiqué.



Il s'agit du second accord de cessez-le-feu conclu entre les parties en une semaine, dans un contexte de craintes croissantes d'une nouvelle guerre.



Vendredi, un soldat israélien a été abattu par des tirs palestiniens le long de la frontière, le premier soldat tué dans et autour de Gaza depuis la dernière guerre lancée par l'armée israélienne contre le Hamas, en 2014. Trois guerres ont opposé le Hamas à Israël depuis 2008.



Trois combattants du Hamas ont été tués alors qu'Israël ripostait par des frappes aériennes sur des dizaines de cibles.



Un quatrième homme palestinien a été tué, abattu lors d'une manifestation à la frontière entre Gaza et Israël.



Depuis le 30 mars, des Palestiniens manifestent régulièrement dans le secteur frontalier pour dénoncer le blocus israélien imposé à Gaza et exiger le retour des réfugiés palestiniens chassés ou qui ont fui leurs terres en 1948 lors de la création de l'État d'Israël.



Au moins 149 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne et plus de 4000 blessés par balles depuis cette date.