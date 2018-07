Après avoir dû annuler des concerts à Québec et à Rimouski en raison d'ennuis de santé du chanteur, le groupe Avenged Sevenfold annonce devoir mettre fin à sa tournée et à son spectacle prévu à Heavy Montréal à la fin juillet. Fred Durst et son groupe Limp Bizkit ont été choisis comme remplaçants par l'organisation du festival.