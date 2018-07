Johnson luttera notamment avec l'ancien champion du Tournoi des maîtres Sergio Garcia, le double champion en titre de l'Omnium des États-Unis Brooks Koepka, Tommy Fleetwood et Bubba Watson, lors du tournoi qui se déroulera du 23 au 29 juillet à Oakville, en Ontario. Les golfeurs se partageront une bourse de 6,2 millions $.

Johnson (+6), Garcia (+4) et Watson (+6) ont été éliminés, vendredi, des rondes du week-end à l'Omnium britannique et pourront ainsi arriver plus tôt au Canada. Koepka (-1) et Fleetwood (5) sont toujours au coeur de la lutte à Carnoustie.

Un total de 16 Canadiens participeront au tournoi, dont Adam Hadwin, Nick Taylor, Mackenzie Hughes, Corey Conners, David Hearn, Ben Silverman, et Mike Weir.

Le Gatinois Marc-Étienne Bussières s'est adjugé une invitation en se positionnant en tête du classement des joueurs de la PGA du Canada. Parmi les joueurs ayant le statut d'amateur qui ont été invités, notons Hugo Bernard et Joey Savoie.

Pat Fletcher est le dernier Canadien à avoir remporté le tournoi en 1954.

Jhonattan Vegas est le double champion en titre de l'Omnium canadien.