L'idée serait d’augmenter la taille de l'organe en causant un maximum de stress chez l'animal.

Les gens mal intentionnés vont laisser l'ours dans le piège, justement pour avoir une plus grosse vésicule biliaire et pouvoir en retirer un profit plus grand. Claude Dussault, biologiste de la faune au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Claude Dussault, biologiste de la faune au Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs Photo : Radio-Canada

Selon le biologiste Claude Dussault, l'organe peut alors doubler, voire tripler de taille, ce qui fait augmenter les revenus illicites dans les même proportions.

« Quand l'ours est capturé dans des pièges et qu'il cherche à se déprendre, évidemment qu'il se sent pris. Ça fait qu'il y a une source de stress qui augmente et là, ça fait augmenter la vésicule biliaire », explique-t-il.

Le ministère de la Faune a organisé une conférence de presse pour parler de l'opération Pochette. Photo : Radio-Canada/Priscilla Plamondon Lalancette

Impossible de dire si les individus interrogés plus tôt cette semaine lors du démantèlement du réseau de contrebande ont utilisé ce stratagème, mais d'autres pourraient y avoir eu recours par le passé.

Un passionné dénonce la situation

Yvan Toutant a observé les ours noirs pendant une dizaine années dans ses temps libres. Il n'accepte pas de les voir souffrir de la sorte.

C'est choquant! C'est un massacre inutile. Yvan Toutant

Yvan Toutant est passionné des ours noirs. Il les a observés pendant plusieurs années. Photo : Radio-Canada

À ses yeux, ces gestes jettent aussi de l'ombre sur les chasseurs qui agissent en toute légalité.

« C'est tout simplement pour des croyances. Il y a des gens qui achètent ça dans les pays d'Asie parce qu'ils croient aux bienfaits de la vésicule biliaire de l'ours, mais ce sont tous des mythes. Et ce n'est pas vrai que la vésicule biliaire va être aphrodisiaque ou va guérir un cancer, c'est faux », déplore-t-il.

Les organes, qui pèsent entre 10 et 30 grammes une fois séchés, peuvent rapporter jusqu'à 10 000 $ sur le marché noir international.

