Les athlètes de l'Université de Sherbrooke pourront rechausser leurs souliers de course. Le député de Sherbrooke Luc Fortin a annoncé vendredi un montant de près de 7 millions de dollars pour améliorer les infrastructures sportives et récréatives de la région. De cette somme, plus de la moitié est consacrée à la rénovation des stades de l'établissement scolaire.