Un texte de Mario De Ciccio

À chaque rencontre avec leurs homologues des provinces du Sud, le mandat des premiers ministres des trois territoires est similaire: faire valoir leurs intérêts au reste du pays.

Si un meilleur accès aux marchés et la bonification des relations avec les gouvernements autochtones sont souvent au haut de la liste des priorités, c’est le besoin de financement pour les projets d’infrastructures qui reste le cheval de bataille des trois premiers ministres.

Dans un communiqué émis après les rencontres, le premier ministre yukonnais, Sandy Silver, a rappelé l’importance que les programmes fédéraux d’investissement en infrastructures répondent aux obligations d'Ottawa envers les gouvernements autonomes des Premières Nations.

Les premiers ministres des provinces réunis au Conseil de la fédération. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

« Je veux travailler avec les premiers ministres pour aider le gouvernement du Canada à comprendre que nous devons avoir la souplesse d’investir les fonds fédéraux de la meilleure façon pour nos gouvernements », a déclaré Sandy Silver.

Pour sa part, le premier ministre ténois, Bob McLeod dit avoir fait, pendant les quelques jours, la promotion des projets importants pour son territoire, comme le projet hydroélectrique de Taltson ou la construction d’un corridor d’accès à la province géologique des Esclaves.

Un nouveau ministre des Affaires du Nord

Au Conseil, les premiers ministres du Nord ont pu dialoguer avec le nouveau ministre des Affaires du Nord, Dominic Leblanc.

Après un remaniement ministériel à Ottawa mercredi, l’ancien ministre des Pêches et des Océans, Dominic LeBlanc a hérité du ministère des Affaires du Nord, en plus des Affaires intergouvernementales et du Commerce intérieur.

Bob McLeod se dit satisfait de cette décision de Justin Trudeau et aussi de la discussion qu’il a eue avec ses homologues des deux territoires et le nouveau ministre.

Début du graphique (passez à la fin) Un plaisir de discuter avec des premiers ministres aujourd'hui à St. Andrews - surtout ceux du nord. J'ai hâte de travailler fort avec les provinces et les territoires sur la croissance économique et de créer des emplois partout au pays. pic.twitter.com/y02bDcSJV1 — Dominic LeBlanc (@DLeBlancNB) 19 juillet 2018 Fin du graphique (passez au début)

« [Justin Trudeau] lui a dit qu’il y avait plusieurs enjeux importants dans le Nord, et qu’il avait nommé le ministre Leblanc pour qu’il s’en occupe », raconte le premier ministre McLeod.

« Je crois que les trois premiers ministres du Nord sommes satisfaits de voir que le Nord est reconnu et je pense que nous pouvons travailler avec Monsieur Leblanc. »

Selon le premier ministre ténois, certains dossiers comme le nouveau Cadre stratégique pour l’Arctique, annoncé en 2016, et l'autorité dans la mer de Beaufort pourront profiter d’un nouveau ministre avec qui il estime avoir déjà de bonnes relations.

« Le ministre Leblanc a de très bonnes relations avec le premier ministre Justin Trudeau », croit Bob McLeod. « Je crois donc qu’il est dans une bonne position pour nous aider à faire avancer les intérêts du Nord et des Territoires du Nord-Ouest. »

Le premier ministre Justin Trudeau serre la main de Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales et du Nord et du Commerce intérieur à l’occasion de la cérémonie d’assermentation à Rideau Hall à Ottawa. Photo : La Presse canadienne/Justin Tang

Les trois premiers ministres avaient d’ailleurs publié un communiqué conjoint lors de l’annonce du remaniement ministériel, mercredi, pour s’engager à travailler avec les nouveaux ministres.

Ils ont aussi mentionné qu’ils continueraient à « militer en faveur de l’adoption d’une approche plus souple concernant le financement fédéral territorial des infrastructures ».