À Détroit, deux visions s'entrechoquent. Ces dernières années, des investissements ont été réalisés au centre-ville et dans certains quartiers adjacents. Le nombre de nouvelles entreprises a même augmenté de 50 % au cours des quatre ans qui ont suivi la faillite, selon l'attaché de presse du gouverneur du Michigan, Anna Heaton.

Pourtant, à quelques pas de ces quartiers en plein renouveau, il y a ceux qui ont peu changé et où près de 40 % de la population, dont une majorité d'enfants, vit sous le seuil de pauvreté.

Chase Cantrell, dirigeant de l'organisme Building Community Value Photo : Radio-Canada

Chase Cantrell dirige l'organisme Building Community Value, qui aide les résidents à comprendre le marché immobilier et à accéder à la propriété. Selon lui, les investissements ne prennent pas en compte les vrais besoins de ses résidents.