L'initiative est une idée de la direction de l'enseignement et de l'Académie du CHUM. Plus de 200 jeunes avaient soumis leur candidature et seulement 50 d’entre eux ont été retenus.

Les jeunes évoluent dans les conditions du réel à l'Académie d'été du Centre hospitalier de l'Université de Montréal.

Intervention rapide pour sauver la vie d'un homme rescapé de justesse de la noyade, massage cardiaque, défibrillateur, opération chirurgicale : ces professionnels de la santé en devenir de 4e et 5e secondaire soignent leur mannequin comme s'il s'agissait d'un vrai patient.

On les a vraiment mis dans le bain avec un stress, mais je vous jure ils sont excellents. Danielle Fleury, PDG adjointe, CHUM

« Ils ont appris à faire des points de suture, ils ont appris à faire des prises de sang, prendre la pression artérielle », ajoute Mme Fleury.

Ces jeunes aspirent tous à une carrière dans le domaine de la santé. Pendant cinq jours, ils ont rencontré de vrais patients, suivi des urgentologues, chirurgiens, inhalothérapeutes, pharmaciens et autres professionnels du milieu hospitalier.

« On pouvait poser toutes les questions, on discutait souvent ensemble du patient. Je pense qu'ils avaient une grande considération pour nous et ils nous parlaient comme si on venait de sortir de l'université », confie Bérengère Deveaux-Cattino.

L'expérience a été révélatrice pour Kelvin Thach. Elle lui a permis de confirmer son choix de devenir chirurgien. D'autres ont pu voir sous un nouveau jour leurs idées préconçues sur certaines spécialités.

Devant le succès du projet, le CHUM répétera l'exercice la semaine prochaine avec 25 autres jeunes.

Et qui sait, la prochaine fois qu'ils retourneront à l'hôpital, ce sera peut-être en tant qu'employé.

D’après le reportage de Valérie-Micaela Bain