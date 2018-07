Les avocats des deux entités affirment que les allégations des parents « ne prennent pas en considération la vérité », mais aussi qu’elles sont « scandaleuses, frivoles et/ou blessantes ».

Il n’était pas raisonnablement prévisible qu’un enfant isolé de 5 ans échapperait à la supervision de l’école et pénétrerait dans l’étang. Ville de Saskatoon

La Ville considère qu’elle n’a pas l'obligation de prévenir les usagers des dangers dissimulés ou inhabituels au niveau de l’étang ou du parc. Pour elle, l’étang était correctement maintenu et plusieurs panneaux prévenaient des dangers. Elle réfute également le fait que des avertissements par rapport à l’étang auraient changé l’issue de cet événement tragique.

L’École Dundonald affirme quant à elle avoir « en toute bonne foi » établi un plan de supervision pour Elmmi. Un assistant personnel en éducation devait lui tenir la main pendant les récréations.

Ahmed a couru rejoindre la file en étant surveillé, puis il a couru, sans être remarqué, à l’étang de rétention de la Ville de Saskatoon. Conseil scolaire, École Dundonald

Le garçon, qui était atteint d’autisme, avait la réputation d’échapper à la vigilance de ses surveillants. Il avait été retrouvé dans l’étang, près de l’école, après la récréation du matin du 11 septembre 2017. L’analyse du coroner avait conclu à une mort accidentelle.

Pour l’avocat de l’école, « la tragédie est arrivée en dépit des efforts dévoués au plan pour Ahmed ». Le conseil scolaire avance quant à lui que tout est arrivé « très vite » et qu’il n’y a pas de raison justifiant des dommages-intérêts.

La Ville a eu une « attitude désinvolte envers la sécurité », soutiennent les parents

L'action au civil déposée en mars dernier par les parents d’Ahmedsadiq Hussein Elmmi reproche à la Ville de Saskatoon de ne pas avoir sécurisé l’accès à l’étang et à l’école Dundonald de ne pas avoir assuré la sécurité de l’enfant.

La Ville était au courant ou aurait dû être au courant que de jeunes enfants fréquentent le parc et que la configuration de l’étang ne les empêche pas d’y accéder sans conséquence grave. Les parents d'Ahmedsadiq Hussein Elmmi

Les parents affirment également qu’il n’y a pas de panneau prévenant des dangers et que les berges boueuses de l’étang attirent les enfants.

L’avocat des parents, Tony Merchant, plaide la négligence et demande des dommages-intérêts dont la nature n’est pas précisée.

Aménagements prévus autour de l’étang

La construction d’une barrière partielle a été décidée par le conseil de Ville. Elle sera installée au premier septembre, avant la prochaine rentrée des classes.

Les conseillers municipaux ont également approuvé la révision de la signalétique actuelle pour en « améliorer la clarté, en particulier pour les jeunes enfants et les personnes avec des barrières de langue, en utilisant de plus grandes images pour communiquer sur les dangers et les restrictions ».