Nicholas Butcher, 36 ans, a été reconnu coupable en avril du meurtre au deuxième degré de Kristin Johnston. L’enseignante de yoga de 32 ans, originaire de Montréal, avait été retrouvée morte le 26 mars 2016 après avoir été poignardée à son domicile de Purcells Cove, dans la région d’Halifax.

Ce verdict de culpabilité entraîne automatiquement une peine d'emprisonnement à vie, mais le juge de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse doit décider combien d’années de prison Butcher devra purger avant de pouvoir faire une demande de libération conditionnelle.

Nicholas Butcher lors d'une comparution à Halifax le 12 avril 2016. Photo : La Presse canadienne/Andrew Vaughan

Vendredi, Kathleen Byford-Richardson a raconté à la cour avoir commencé à fréquenter Butcher en 2007. C’est elle qui a mis fin à la relation, très romantique au départ, au bout de deux ans et demi de conflits.

Butcher, dit-elle, devenait de plus en plus contrôlant. Il se montrait aussi très anxieux dans les situations sociales.

Elle rapporte un incident de violence à l’appartement que le couple partageait alors à Montréal. Nicholas Butcher, allègue-t-elle, l’aurait poussée dans le dos et lui aurait craché dessus.

Mme Byford-Richardson dit avoir communiqué avec la police d’Halifax après avoir appris l’arrestation de son ex-conjoint, soupçonnant que Kristin Johnston avait traversé des problèmes similaires au cours de sa relation avec Butcher.

Je me suis sentie coupable de ne pas avoir rapporté mon expérience, à l’époque , a dit Mme Byford-Richardson.

Kristin Johnston, originaire de Montréal, vivait à Halifax depuis quelques années. Photo : Facebook

Nicholas Butcher a déménagé à Hamilton, en Ontario, pour ses études à l’automne 2009. De passage à Montréal plusieurs mois plus tard, Mme Byford-Richardson et lui ont d’un commun accord décidé d’aller dîner, puis d’aller au parc Jean-Drapeau. C’est là, a raconté Mme Byford-Richardson, que Nicholas Butcher lui a offert une bague en cadeau.

Lorsque Mme Byford-Richardson a refusé la bague, elle allègue que l’attitude de Butcher a changé radicalement .

La situation est alors devenue hors de contrôle, allègue Mme Byford-Richardson. Nicholas Butcher lui aurait alors avoué avoir fouillé ses ordures et disait y avoir trouvé des condoms utilisés.

L’état d’agitation de Butcher l’a effrayée au point de demander d’être reconduite chez elle. Personne ne savait où j’étais , dit-elle.

Le lendemain, elle soutient que Butcher lui a envoyé des messages textes remplis d’insultes.

Sur ce croquis de salle d'audience, la procureure de la Couronne, Carla Ball (à gauche), interroge l'accusé Nicholas Butcher (à droite) le 20 avril 2018. Photo : La Presse canadienne/James Vincent Walsh

L’autre personne venue témoigner vendredi à Halifax est Olivia Hasler, qui a fréquenté Nicholas Butcher de 2013 à 2015.

Elle a expliqué que Butcher n’avait jamais fait preuve de violence physique envers elle, mais qu’il pouvait se montrer irritable et submergé par tant d’émotions qu’il en devenait crispé et tremblant. À d’autres moments, il était dépressif et refusait de sortir du lit, relate-t-elle.

Mme Hasler relate un incident où Butcher, bouleversé, a quitté une réception de mariage sous prétexte qu’elle ne lui donnait pas assez d’attention. Il y a eu une grosse scène, avec des larmes, et nous n’avons pas pu retourner à la fête , explique-t-elle.

Nicholas Butcher, raconte Mme Hasler, avait beaucoup de difficultés à résoudre des conflits mineurs .

Nicholas Butcher a été reconnu coupable du meurtre au deuxième degré de Kristin Johnston. Photo : Photo tirée de Facebook

L’avocat de Nicholas Butcher s’est objecté aux témoignages, qu’il ne jugeait pas pertinents, de ces deux femmes.

Le juge Joshua Arnold a cependant admis les témoignages. Ceux-ci sont importants, estime le magistrat, car les seules informations sur la personnalité de Nicholas Butcher dans le rapport présentenciel étaient fondées sur les propos de l’accusé et ceux de sa mère.

Avec une quinzaine de déclarations soumises à son attention par la Couronne, le juge n’était pas en mesure de rendre une décision vendredi. Nicholas Butcher pourrait devoir attendre jusqu’à l’automne pour avoir l’heure juste.