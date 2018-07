Un texte de François Robert

Les œuvres de l'artiste muraliste Camilles Deschênes-Côté sont de plus en plus nombreuses à Sept-Îles.

Il est possible de les observer, entre autres, au jardin communautaire Bois-Joli et devant le Casse-croûte du pêcheur.

C'est aussi elle qui a réalisé la célèbre fresque de la Poissonnerie Fortier.

La murale de Camille Deschênes-Côté produite pour la Poissonnerie Fortier de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreau

La maison de soins palliatifs l'Élyme des Sables a désormais elle aussi sa murale de l'artiste.

La directrice de l'établissement de soins a demandé la collaboration de l'artiste septilienne pour peindre une fresque magnétique de 25 mètres de long à l'intérieur de la maison.

Un projet qui permettra non seulement d'embellir l'espace de vie des patients, mais aussi d'amasser des fonds pour financer les activités de l'Élyme des sables.

L’idée de murale magnétique pouvant aider au financement a été inspirée par une autre maison de soins palliatifs.

Je n'ai pas inventé la roue, concède la directrice générale de l’Élyme des sables. C'est un projet qui a déjà été fait à Drummondville, le même type de mur mais sur une toute autre structure, dans un tout autre décor, mais qui a la même mission, c'est-à-dire de devenir un élément de financement pour la maison de soins palliatifs.

Les gens vont pouvoir acheter des éléments aimantés…et les identifier à la personne décédée…les gens voulaient laisser leur trace. Suzanne Cassista, directrice générale de l’Élyme des sables

Je savais que je voulais un mur, je savais que je voulais y apposer des éléments de la mer, mais je ne savais pas comment on pourrait y arriver et c'est une famille, en quittant l'Élyme des sables, qui nous a mentionné que la mère qui était décédée chez nous était un phare, raconte Suzanne Cassista, directrice générale de l’Élyme des sables.

Le phare a été l'élément déclencheur, poursuit Suzanne Cassista. Le phare, le bord de mer, les éléments se sont ajoutés et j'ai donné la commande à Camille qui m'est arrivée avec une maquette absolument géniale!

Suzanne Cassista, directrice générale de l’Élyme des sables. Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreau

Je me suis inspirée des plages de Sept-Îles. Camille Deschênes-Côté, muraliste

L’artiste muraliste Camille Deschênes-Côté. Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreau

Il y avait un beau don de la part d’Yvan Beaulieu, indique Camille Deschênes-Côté. C'est grâce à lui que l'on peut réaliser ce projet-là cette année et pour faire honneur à sa mère, il a demandé qu'il y ait un phare qui soit dans la murale. Ici on a le phare Cécile Santerre, c'est le nom de sa maman.

L’artiste a mis une dizaine de jours pour réaliser la murale sur place, sans compter les croquis et la préparation.

Il y a plusieurs défis, indique Camille Deschênes-Côté. Il faut une bonne organisation de travail. Aussi, c'est physique. T'es assis, accroupi, ça peut être en hauteur. C'est tellement long. Ici, on parle d'un mur de 25 mètres de long. J'y suis allée étape par étape. J'ai commencé par appliquer le fond, le ciel, j'ai tracé la ligne d'horizon d'un bout à l'autre, ensuite le ciel, appliquer un fond pour la mer et au fil des jours, j'ajoute de plus en plus de détails.

L’artiste muraliste Camille Deschênes-Côté en pleine création. Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreau

La maison de soins palliatifs l’Élyme des sables a célébré ses 10 ans en 2017.