La saison estivale est bien amorcée, le beau temps est au rendez-vous, alors que diriez-vous d'une bonne crème glacée à l'azote liquide?

Le processus de fabrication est très simple.

On choisit d'abord la saveur de crème de son choix. On verse l'azote liquide dessus et gèle de façon presque instantanée.

De la fumée apparaît et la crème prend la texture d'une glace.

Une crème glacée à l'azote liquide Photo : Radio-Canada/Marie-Ève Dumulong

Le résultat est assez impressionnant. La crème glacée a une texture onctueuse et crémeuse. C'est une expérience gustative unique!