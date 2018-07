Un texte d'Isabelle Larose avec les informations de Jérôme Lévesque-Boucher

Inspirée par le programme « Un vélo, une ville » accessible dans les grandes villes du Québec, la Table d'harmonisation de la municipalité de Saint-Clément a récemment fait l'acquisition d'un vélo nouveau genre offert gratuitement à la population.

Deux passagers peuvent prendre place sur une petite banquette couverte, remorquée par une bicyclette. Les balades deviennent ainsi un prétexte pour tisser des liens entre les générations.

Les aînés ont des choses à dire aux plus jeunes et les plus jeunes ont des choses à confier aux aînés. Sylvie Veilleux, membre de la Table d'harmonisation de Saint-Clément

C'est vraiment intergénérationnel et ça anime aussi le milieu, soutient Mme Veilleux. On est en train de former des jeunes adolescents pour conduire. Ça prend quand même quelqu'un qui est responsable.

Le vélo permet aux aînés de redécouvrir leur village à basse vitesse Photo : Radio-Canada/Jean-Luc Blanchet

À peine trois semaines après l'achat du vélo, l'initiative est déjà couronnée de succès, selon l'agent de développement touristique et des loisirs de Saint-Clément, Sébastien Ouellet.

Les jeunes ont tripé, affirme M. Ouellet. Ils se sont promenés dans le village [...] Elles étaient super heureuses. On a aussi embarqué des aînés. Ça a fait une belle aventure.

Si l'ensemble de la population est conviée à faire un tour de vélo, le projet vise particulièrement les aînés.

La Table d'harmonisation de la municipalité de Saint-Clément lancera prochainement un concours pour trouver un nom au vélo.