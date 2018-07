Un texte de Katy Larouche

Tout le mois de juillet, six chercheurs plongent dans les eaux de Sept-Îles dans le cadre de projets de recherches sur le terrain qu’ils mènent ensemble.

La doctorante Kathleen McGregor, qui fait partie de l’équipe, souligne que peu de gens ont la chance de voir les espèces qui vivent dans le Saint-Laurent.

Les fonds marins de la baie de Sept-Îles. Photo : Filippo Ferrario

C'est vraiment un cadeau de plonger ici parce qu'on a l'impression de voir quelque chose d'un peu privé. Kathleen McGregor, doctorante à l'Université Laval

Recherches en images

Caméras en main, Filippo Ferrario et ses collègues capturent des photos et des vidéos des fonds rocheux ou sablonneux.

Ils possèdent aussi un drôle de sous-marin pour explorer différents secteurs et repérer les sites où plonger. C’est le recours à cet appareil qui a mené M. Ferrario à collaborer au site Open explorer qui est géré par National Geographic.

Kathleen McGregor et Filippo Ferrario mènent des recherches dans la baie de Sept-Îles. Photo : Radio-Canada/Mathieu Boudreau

Les images qu’il capte sont essentielles à ses recherches, puisque c’est en les étudiant qu’il entend répertorier la densité et l'abondance des espèces qui habitent différents secteurs de la baie.

C'est quand même une façon différente de celle qui est utilisée d’habitude, souligne-t-il. Moi j'espère en particulier qu'avec ce type de données, on va aussi être capable d'extraire des données spatiales qui ne sont pas si faciles à récupérer sur un projet.

Documenter la biodiversité

Cette beauté cachée qu’ils enregistrent en photo et en vidéo demeure toutefois influencée par les activités humaines. Avec son projet, le chercheur Filippo Ferrario souhaite faire le point sur l'état de santé actuel des fonds marins de Sept-Îles.

Les activités humaines influencent l'habitat des espèces marines qui vivent dans la baie de Sept-Îles. Photo : Filippo Ferrario

L'initiative menée avec Pêches et Océans Canada et l'Institut nordique de recherche en environnement et en santé au travail mènera à la création d'un indice pour évaluer la qualité des écosystèmes.

Il s’intéresse tout particulièrement aux espèces qui séjournent dans le fond de l’eau, comme les crabes et les étoiles de mer, qui font partie de la famille des invertébrés benthiques. Selon le ministère de l’Environnement, ces espèces sont de bons indicateurs de la santé des milieux aquatiques.

Les connaissances nouvelles qu’il cherche à acquérir pourraient être utiles pour la prise de décisions en vue du développement de projets industriels, par exemple.

Filippo Ferrario, chercheur de l'Université Laval Photo : Radio-Canada/Filippo Ferrario

On va recueillir des données qu’on n’a pas encore de Sept-Îles, alors je crois que ça nous donne une base qui permettra dans le futur d’évaluer comment la situation pourrait changer. Filippo Ferrario, post-doctorant à l'Université Laval

Filippo Ferrario traitera cet hiver les images qu’il a enregistrées. Ces dernières devraient dévoiler au grand jour une partie du mystère qui entoure la grande baie autour de laquelle s'organise la vie des Septiliens.