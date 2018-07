Nous aimerions vous remercier pour les services rendus auprès de la municipalité régionale de Tracadie, mais devons vous informer que votre poste de pompier volontaire prend fin immédiatement , peut-on lire dans une lettre datée du 11 juillet et signée par le directeur général de Tracadie, Daniel Hachey.

Cinq pompiers volontaires ont reçu cette lettre, confirme Daniel Hachey.

La décision a été prise pour mettre fin à un problème d’organisation qui perdure depuis plusieurs années , affirme-t-il.