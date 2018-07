À écouter sur la route

Desaparecido de Manu Chao

Ce classique du chanteur français aux sonorités internationales donne immédiatement l'impression de se trouver loin de ses problèmes dans un pays chaud. Les paroles de la chanson évoquent d'ailleurs un clandestin; une personne qui erre sur les routes et se perd dans la grande ville. Manu Chao est assurément un excellent compagnon de route, particulièrement dans ses premiers albums en solo. Pour ceux qui se sentent plus rock ou rebelles, l'album des plus grands succès de l'ancienne formation de Manu Chao, la Mano Negra, est tout indiqué pour prendre la route et laisser derrière nous tracas et routine. - Rémi Authier

Dixie d'Harmonium

Dixie, c’est la chanson d'Harmonium qui commence par : « Dis-moi c’est quoi ta toune qui me revient dans les oreilles tout le temps… ». Une chanson d’été, entraînante, rythmée, aux accents de La Nouvelle-Orléans, qui respire la joie de vivre. Se laisser aller à chanter et turluter est un pur bonheur, alors comme le chante Serge Fiori : « Hé toé, fais-en donc du pareil, ôte tes doigts dans tes oreilles »! - Sylviane Lanthier

Un air d'été de Pierre Bertrand

Une chanson un peu vieillotte qui nous rappelle notre jeunesse, facile à chanter à tue-tête dans l'auto. Une chanson qui nous ramène en arrière et dont on fredonne les paroles qui prennent tout leur sens durant ces moments d'évasion estivale. - Colombe Fortin

Un ciel pour le soleil de Charles Dubé

LA chanson ultime pour faire de la voiture c'est Un ciel pour le soleil de Charles Dubé. Charles Dubé est un artiste qui n'est pas très connu, mais qui a assurément réussi à viser juste avec cette chanson. On s'imagine facilement avec cet air sur une route envahie par la beauté des paysages et du décor, en compagnie de sa tendre moitié inondée par le soleil. Il chante : Vivre... exister en été... je vous souhaite de vous accomplir pleinement durant la canicule estivale avec un ciel pour le soleil. - Louis-Philippe Leblanc

Suggestion de balado

L'été, c'est parfois de longues heures sur la route. Quoi de mieux alors que profiter de ce temps pour s'instruire? C'est ce que les balados permettent de faire. Vous pouvez les télécharger sur votre téléphone et en profiter même lorsque vous sillonnez des routes éloignées. Ma balado préférée? Aujourd'hui l'histoire sur ICI Première. Vous trouverez assurément, parmi la centaine d'épisodes de 22 minutes chacun, un sujet qui vous intéresse. Parmi mes épisodes préférés : la grève de Winnipeg de 1919, l'île aux cannibales, le cauchemar créé par Staline et les grands moments de la rivalité Canadiens-Nordiques. - Louis-Philippe Leblanc

La pluie de OrelSan (avec Stromae)

C’est une pièce enjouée tout à fait à propos pour l'été parce qu'elle parle de la pluie et du beau temps. De plus, l'un de mes artistes favoris, Stromae y figure. - Denis Chamberland

Mécanique générale de Patrice Michaud

Cette chanson possède la formule gagnante : facile à chanter, facile à retenir, elle transpire le bonheur avec son rythme effréné. Elle s’apprête à toutes les circonstances : en voiture, à la maison, autour du feu… Elle nous rappelle que le temps passe trop vite lorsque l’on est comblé. Une chanson qui est un ver d’oreille, ou plutôt une chanson-velcro tel que dit dans le site linguistique de Radio-Canada. - Pierre-Gabriel Turgeon

Fanny de Alex Nevsky

J'aurais aussi pu suggérer Les Coloriés... Mes enfants adorent la Voix junior et leur coach préféré est Alex Nevsky (avec Marie-Mai). Alors du Alex Nevsky, le tellement gentil, c'est toujours un grand hit dans la voiture! - Geneviève Morin

The Dead Flag Blues de Godspeed You Black Emperor

Pour ces paysages secs, arides et délabrés, pour ces conduites solitaires sous une pluie de minuit… - Gavin Boutroy

Je suis désolé de Mark Knopfler,

J'ai beaucoup de chansons de road trip, qui évoquent tout plein de souvenirs de voyage — ou qui nourrissent en moi le désir d'en créer d'autres. L'une de mes préférées depuis des années, c'est une chanson de Mark Knopfler, Je suis désolé. Chanson à saveur cajun (grâce au violoniste Michael Doucet du groupe BeauSoleil), elle est très évocatrice, selon moi, des grandes plaines de l'Ouest, qui changent constamment selon la couleur du ciel et la lumière du jour. Chanson bilingue, dont le message laisse beaucoup de place à l'interprétation. Et pour clore le tout, Knopfler est accompagné de Sonny Landreth pour un duo de guitare sublime... On n'a qu'à fermer les yeux pour s'imaginer de vastes paysages, à perte de vue. - Marc-Yvan Hébert

2176 de Bernard Adamus

Parce que du blues en français, du blues véritablement urbain, du blues qui donne envie de se rassembler entre amis, ça m'émeut. Et sur la route, que faire d'autre que de rêvasser aux retrouvailles entre copains?! 2176 est une oeuvre musicale qui peut sembler simple, mais comme dans la construction de certaines pièces de Richard Desjardins ou d'Avec Pas de Casque (Stéphane Lafleur), ne vous laissez pas berner, la simplicité cache toujours plusieurs complexités insoupçonnées. 2176 célèbre l'amitié, et la nature humaine. Une ode aux forces et aux travers que nous portons tous. - Marie-Gabrielle Ménard

À lire ou relire cet été

La série des Harry Potter de J. K. Rowling

Il y a tant de livres, tant d'histoires à découvrir que je ne lis que très rarement deux fois le même bouquin. Une grande exception toutefois : les sept livres qui forment l'incroyable saga d'Harry Potter. Même après sept (oui, oui, sept) lectures de l'oeuvre, je découvre encore des perles, des secrets et des indices laissés par l'auteure tout au long de l'histoire. Je comprends mieux les personnages et leur développement psychologique tout au long de l'adolescence. Bien que la majorité de l'histoire ait lieu durant l'année scolaire, il n'y a pas de meilleur moment que l'été pour redécouvrir cet univers riche, retrouver ces personnages attachants et croire à nouveau à la magie. - Rémi Authier

Une vie après l’autre de Kate Atkinson

Difficile de décrire l’excellent livre de Kate Atkinson tout en lui rendant justice, mais je vous assure que le commencer, c’est vouloir le dévorer et rester accroché jusqu’à la toute fin. Que se passerait-il si vous pouviez recommencer votre vie, et la recommencer plusieurs fois pour éviter accidents, erreurs de parcours, mort de vos proches, et en même temps être transformé par ces diverses expériences de vie? C’est le singulier destin d’Ursule, qui naît et renaît le 11 février 1910. - Sylviane Lanthier

Ou aussi : La fiancée américaine d'Eric Dupont

Un peu comme le fait Gabriel Garcia Marquez dans Cent ans de solitude, le romancier québécois Eric Dupont écrit ici l’histoire foisonnante d’une famille qui se déroule sur plusieurs générations, et dont des personnages portent le même nom — ici, elles s'appellent Madeleine. Jusqu’ici, après quelques dizaines pages lues, ça promet! - Sylviane Lanthier

La Trilogie berlinoise de Philip Kerr

Je profiterai de l’été pour lire ce livre qui comprend les polars L’Été de cristal, La Pâle Figure et Un requiem allemand. Regroupé en un seul beau gros bouquin de 1015 pages, ce livre m’a été prêté par ma collègue Martine Bordeleau. J’adore les livres voyageurs. De plus, après avoir entendu Martine et Christian Riou discuter de ce livre, je n’avais qu’une envie, l’avoir dans mes mains. - Colombe Fortin

Les frères Sisters de Patrick deWitt

Ce livre me rappelle les films westerns de mon enfance. Nous sommes en Oregon, en 1851. Les frères Sisters sont des tueurs à gages sous les ordres du Commodore. Leur mission est d'éliminer un chercheur d'or. Tout au long de leur périple, ils font des rencontres, parfois insolites et parfois violentes. Le livre aborde également l'amitié entre deux frères. Même s'ils sont des tueurs, on s'attache aux personnages. Une histoire bien racontée, parfois violente, mais aussi humoristique et humaine. - Denis Chamberland

Qui a piqué mon fromage? de Spencer Johnson

L’été est peut-être la saison qui nous permet le plus de faire une introspection. Parfois le statu quo peut sembler la meilleure option lorsqu’une occasion se présente (professionnelle et/ou personnelle). Les changements peuvent paraître effrayants. Ce livre nous pousse à la réflexion sur ces événements de la vie qui nous guettent au quotidien. C’est d’ailleurs après la lecture de ce livre que j’ai pris la décision de quitter le Québec pour m’établir au Manitoba. - Pierre-Gabriel Turgeon

Les Piliers de la Terre de Ken Follett

C'est l'histoire de la construction d'une cathédrale sur près de 40 ans. On est transporté à l'époque médiévale dans une ville fictive en Angleterre. On suit les aventures des bâtisseurs de la cathédrale, des politiciens et des religieux. À lire en format de poche, pour le traîner partout, parce qu'une fois qu'on commence à lire ce livre, on ne peut tout simplement pas arrêter. -Geneviève Morin

Amorosos fantasmas de Paco Ignacio Taibo II

Publié en français sous le titre D'amour et de fantômes

L'écrivain de romans policiers et biographe de Che Guevara et de Pancho Villa sait créer sous sa plume les étés brûlants du Mexique que je n'ai jamais connus. Les livres de poche de Rivage/noir sont aussi plus à l'épreuve des gouttes de sueur et de bière que d'autres éditions. - Gavin Boutroy

Le magazine New Yorker

Ma lecture préférée d'été, ce n'est pas un livre, mais plutôt une revue : le New Yorker. Une collection de nouvelles, de récits personnels et d'éditoriaux... Toutes sortes d'images et de réflexions qui alimentent ces longs après-midi en camping, où le temps n'est mesuré que par le son du feu de camp.- Marc-Yvan Hébert

Le jeu de la musique de Stéphanie Clermont

Il s'agit du premier roman de cette jeune auteure, Stéphanie Clermont, originaire d'Ottawa. Le jeu de la musique s’ouvre sur le suicide d’un garçon aux « yeux de husky bleu glaçon » dans un terrain vague de l’est de Montréal. Sa mort bouleversera le cours de la vie — tel un électrochoc — de certaines femmes qui l'ont connu. Le jeu de la musique, un roman coup de poing duquel on ne ressort pas indemne... - Marie-Gabrielle Ménard