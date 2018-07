Constitué de cinq réacteurs miniatures installés sur les bras et le dos du pilote et de pièces électroniques ou imprimées en 3D, le costume conçu par Gravity Industries rappelle celui porté par Robert Downey Jr. dans la série de Marvel Iron Man.

Fonctionnant au kérosène ou au diésel, il peut atteindre 50 km/h et une altitude de 3600 mètres. Son inventeur, Richard Browning, ne s’envole toutefois jamais à plus de quelques mètres du sol lorsqu’il l’utilise, pour des raisons de sécurité.

M. Browning l’a emmené avec lui partout dans le monde pour faire des démonstrations, comme celle de mercredi dans une petite rue près du magasin Selfridges de Londres, qui vend des versions sur mesure du costume.

« Il consomme environ quatre litres à la minute en mode surplace, ce qui vous permet de voler de trois à quatre minutes assez facilement, explique Richard Browning. Nous avons une autre version qui pourrait vous permettre de voler environ neuf minutes lors d’un journée froide. »

Flotter en l’air comme le fait ce costume consomme énormément d’énergie. « C’est quelque chose qu’on aimerait améliorer, mais c’est une conséquence inévitable du fait d’essayer de voler sans ailes », indique M. Browning.

Les curieux peuvent voir le costume au magasin Selfridges et même en essayer une version en réalité virtuelle. Ceux qui en font l’achat se voient offrir un entraînement privé.

« Lorsque vous êtes dans l’assistance et que vous me regardez voler, vous êtes sans doute exposé à plus de chaleur que moi, souligne M. Browning. En réalité, c’est une expérience assez calme et pas très violente. Le vol est très passif et doux. »