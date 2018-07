Un texte d’Émilie Parent-Bouchard

« Quand allez-vous ouvrir les portes et pourquoi ce n'est toujours pas ouvert? » Voilà ce que demanderait la bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue, Me Nathalie Pelletier, si elle avait le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, devant elle. Mais dans l’échéancier actuel de livraison du projet, on peut d’ores et déjà affirmer que c’est le gouvernement qui sera élu le 1er octobre prochain qui accueillera les premiers détenus à la nouvelle prison d’Amos annoncée il y a plus d’une décennie.

À Amos, la question est sur toutes les lèvres: dans le milieu juridique, chez les élus, parmi les organismes qui offrent des services de réinsertion sociale aux détenus et même au coeur de la détention. Tout le monde se demande quand la nouvelle prison, qu’on a vu sortir de terre sur le bord de la route 111 il y a bientôt deux ans, pourra accueillir des détenus et surtout pourquoi ce n’est toujours pas le cas.

La bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec s’explique mal la situation, compte tenu du fait que le centre de détention de 220 places - 99 de plus que l’actuelle prison - construit à partir d’une enveloppe de 125,9 millions de dollars et annoncé en 2007, devait être un « copié-collé » des établissements de Roberval, de Sept-Îles et de Sorel-Tracy, livrés entre l’automne 2015 et le printemps 2017.

On va rester optimistes, les murs sont montés, le toit est posé, le filage est fait, et il y a des gens qui ont été engagés. J'ai hâte que ça roule! Me Nathalie Pelletier, bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue

L'établissement de détention d'Amos Photo : Radio-Canada/Émélie Rivard-Boudreau

Main-d’oeuvre en renfort

Avant même d’avoir reçu de la Société québécoise des infrastructures (SQI) les clés de la nouvelle prison, le ministère de la Sécurité publique (MSP) a embauché du personnel pour faciliter la transition vers le nouvel établissement. Selon des données obtenues en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, en date du 9 mai, ils étaient 24 employés supplémentaires, pour des dépenses dépassant 1,1 million de dollars.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Le ministère plaide « qu'en attendant l'ouverture du nouvel établissement, ces employés prêtent main forte à l'établissement de détention actuel ou effectuent des tests de rodage requis dans le nouvel établissement ». D’autres agents assurent le « gardiennage du bâtiment d'ici l'ouverture ».

« Il faut comprendre qu’on n’est pas dans un édifice à bureaux standard. On est dans des milieux où il y a des équipements sécuritaires [à la] fine pointe de la technologie, explique Line Fortin, directrice générale adjointe du réseau correctionnel de l’Ouest au ministère de la Sécurité publique. On ne fait pas de compromis sur la sécurité. On veut s’assurer que ces systèmes-là soient parfaitement fonctionnels, qu’il n’y ait pas de manque, qu’il n’y ait pas de bris, qu’ils soient à notre satisfaction. C’est ce qui explique les délais. »

Début du graphique (passez à la fin) Nouvelle #prison d'Amos : le @PCitoyen dénonce les « délais interminables » dans la construction https://t.co/m69sJuRlB5 - via @iciabitibi — Protecteurducitoyen (@PCitoyen) 28 septembre 2017 Fin du graphique (passez au début)

Des délais qualifiés « d’interminables » par le Protecteur du citoyen dès l’automne 2017 Le Protecteur du citoyen qualifiait déjà « d’interminables » les délais de livraison du nouvel établissement de détention d’Amos dans son rapport annuel publié en septembre 2017. Elle insistait à l’époque sur le fait que l’établissement d’Amos, comme celui de Sorel-Tracy, étaient attendus depuis 2016 et invitait le ministère de la Sécurité publique au respect de son propre calendrier. L’établissement de Sorel-Tracy a finalement été inauguré le 23 mai 2017, mais l’accueil des détenus à Amos se fait toujours attendre, une situation que la protectrice du citoyen, Marie Rinfret, qualifie d’injustifiable. « Je suis toujours surprise de constater qu’en 2018, on ne soit toujours pas en mesure de nous donner une date précise pour l’ouverture de la prison d’Amos dont l’annonce avait été faite en [2007] et l’ouverture prévue en 2012, faisait-elle valoir lors d’un entretien téléphonique tenu la semaine dernière. Je trouve ça déplorable. » Le Protecteur du citoyen ajoute suivre le dossier avec attention et assure qu’il fera les suivis appropriés à cet égard. À lire aussi : Nouvelle prison d'Amos : la protectrice du citoyen dénonce les « délais interminables » dans la construction

De ministre en ministre

Pourtant, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, martelait en entrevue sur les ondes de Radio-Canada en février dernier que la prison d'Amos allait pouvoir accueillir des détenus à compter du mois d'août 2018.

Six mois plus tard, ce scénario ne tient plus la route puisque le ministère prévoit une autre période de rodage de trois mois à compter du moment où il prendra possession du bâtiment. Cette période vise à « permettre au personnel de se familiariser avec les lieux physiques, avec les nouveaux équipements sécuritaires, de planifier les mesures d’urgence », précise Mme Fortin.

L’échéancier pour la livraison du bâtiment est toujours fixé au mois d’août et le ministère espère d’ailleurs en obtenir la confirmation dès cette semaine. On peut donc d’ores et déjà affirmer que ce n’est pas sous la responsabilité de l’actuel ministre de la Sécurité publique que le nouveau centre de détention accueillera ses premiers détenus puisque Martin Coiteux a déjà confirmé qu’il ne sollicitera pas de nouveau mandat. Le rodage repoussera vraisemblablement l’accueil des détenus au-delà de l’élection provinciale du 1er octobre, vers le mois de novembre dans le meilleur des cas.

Celui à qui reviendra le portefeuille de la Sécurité publique au sein du prochain gouvernement sera donc le septième à superviser le projet, initié notamment pour répondre au problème de surpopulation carcérale.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

Début du graphique (passez à la fin) La prison d'Amos atteint le plus haut taux d'occupation parmi les 18 prisons du Québec.https://t.co/DI6jQcrlJi pic.twitter.com/uSDpnbYh6O — Gravel le matin (@gravelmatin) 15 novembre 2017 Fin du graphique (passez au début)

Silence radio sur les motifs des délais

La bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue cherche à savoir ce qui motive ces nouveaux retards en posant des questions à gauche et à droite. Impossible, cependant, d’en apprendre davantage de manière formelle. Ce qui circule n’est que « ouïe-dire », prévient Me Nathalie Pelletier.

« On entend des histoires de portes, des histoires de sécurité et tout ça, mais je n'en sais pas plus. »

-Me Nathalie Pelletier, bâtonnière de l’Abitibi-Témiscamingue

Elle n’a d’ailleurs pas eu le privilège, comme certains employés de l’actuelle détention qui nous ont confirmé cette information sous couvert de l’anonymat par peur de représailles de leur employeur, de visiter la nouvelle prison. Même son de cloche du côté du maire d’Amos, Sébastien d’Astous.

Sans préciser la nature des problèmes, la Société québécoise des infrastructures, propriétaire du bâtiment jusqu’à ce qu’il réponde aux normes du MSP, précise qu’il n’y a actuellement pas de dépassement de coûts dans le projet, dont le budget approuvé par le conseil des ministres a cependant gonflé au fil des ans.

Début du graphique (passez à la fin) Fin du graphique (passez au début)

2,7 millions de dollars pour des changements dûs à des vices

Il y a bien eu des « changements dû à des vices de conception », ainsi qu’à des « vices de construction », indique-t-on dans la réponse à notre demande d’accès à l’information datée du 11 mai. On mentionne cependant que « les coûts relatifs à des vices de construction sont nuls puisqu’ils sont assumés par l’entrepreneur ». Quant aux coûts associés à des « vices de conception, [ils] sont amortis par les coûts de contingence de construction prévus au projet ».

Au total, le coût de l’ensemble de ces changements totalisait 2,7 millions de dollars en date du 11 mai. La SQI juge cependant qu'il est impossible d'isoler les coûts associés à des « défaillances des systèmes électriques et électroniques » en raison du « mode de réalisation des travaux ».

« Oui, j'ai hâte que le transfert se fasse, j'ai hâte de voir des nouveaux travailleurs, parce qu'on s'entend que ça va prendre plus de main-d'oeuvre, fait valoir le maire d’Amos, Sébastien D’Astous, ingénieur de formation. D'un autre côté, comme maire, ce qui est important, c'est la sécurité publique des gens. Et je ne voudrais pas mettre trop de pression non plus pour accélérer le processus. »

Le maire d'Amos ajoute:

Sur un projet de 120 millions, c'est normal qu'il y ait des anomalies. Ça me rassure aussi de voir que les anomalies ont été recensées et répertoriées. À partir du moment où elles le sont et qu'on met des mesures en place pour les mettre aux normes, je ne vois rien d'inquiétant là-dedans. Je suis content aussi de voir que la SQI tient son bout et qu'elle ne veut pas payer pour ces frais-là parce que c'est la responsabilité de l'entrepreneur.

Au 11 mai, 119,5 millions de dollars avaient été décaissés.

Malgré nos efforts répétés, le ministre de la Sécurité publique, Martin Coiteux, a refusé notre demande d’entrevue.