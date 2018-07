« Un Village Club Med, c’est plus de 300 emplois directs et au moins autant indirects », a annoncé vendredi Henri Giscard d’Estaing, le président de l’entreprise française.

Alors qu’une pénurie de main-d’œuvre dans le secteur de la restauration avait été déplorée ces derniers mois dans la grande région de Québec, le Club Med, qui reconnaît « un défi », se veut confiant.

La firme souhaite conclure des partenariats avec plusieurs écoles spécialisées, a précisé Carolyne Doyon, vice-présidente de Club Med Canada.

« On va y arriver, on est positif », a-t-elle avancé, en précisant que des personnes provenant d’autres pays pourraient être embauchées.

Ouverture toute l'année

Près de 50 000 visiteurs sont attendus par an dans ce complexe hôtelier qui comprendra 300 chambres. Ainsi, le Club Med compte mettre le Massif de Charlevoix « sur la carte mondiale du tourisme ».

Avec une telle installation, « les clients vont visiter et acheter des produits locaux », a soutenu M. Giscard d’Estaing, précisant être « fier » de « faire rayonner » le Québec et la région de Charlevoix.

Ce complexe, qui ouvrira en décembre, sera opérationnel tout au long de l’année, a précisé la firme.

Nous voyons se développer dans le monde entier un attrait pour la neige, la montagne, l’air pur et les activités qui vont avec. L’expérience de la neige et de la montagne est en plein développement. Henri Giscard d’Estaing, président, Club Med

Le Village Club Med de Charlevoix deviendra la seule destination de ski du Club Med en Amérique du Nord. La nouvelle destination s’ajoute à 24 autres « villages de neige » en Europe, en Chine et au Japon.

Ce « site exceptionnel » devrait séduire la clientèle, qui devrait majoritairement provenir du Canada et des États-Unis, a ajouté le patron du Club Med.

« On sent aujourd’hui une attente de la clientèle pour cette expérience très particulière qui est la beauté de la nature », a-t-il spécifié. Sur place, des activités nautiques, notamment « du kayak sur le Saint-Laurent », de marche et de vélos seront proposées, a-t-il ajouté.

Il sera également possible, a-t-il repris, de découvrir « l’activité locale et agricole ».

Henri Giscard d’Estaing, président du Club Med Photo : Radio-Canada

Un complexe de 120 millions de dollars

Ce projet de 120 millions de dollars sera financé à 30 % par des fonds publics, grâce à des prêts provenant des gouvernements provincial et fédéral.

Québec va injecter 26,3 millions de dollars, alors qu’Ottawa contribuera à hauteur de 9,8 millions.

Le nouveau Club Med aura des retombées dans la grande région de Québec. L’Aéroport international Jean-Lesage prévoit notamment une augmentation de 6 % de son achalandage dès 2020.

Avec les informations de Louis de Belleval