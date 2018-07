Selon le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF), l’incendie baptisé Kenora 71, d’où provient la fumée, s’est déclenché mercredi et s’étend actuellement sur 6800 hectares. Il avait pris naissance à 6 km de la frontière entre l’Ontario et le Manitoba.

Wabaseemoong a commencé à évacuer vendredi matin les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite et celles ayant des problèmes respiratoires.

Chris Skead, le chef de la Première Nation de Wauzhusk Onigum, située à une centaine de kilomètres au sud de Wabaseemoong, a accepté d’accueillir les évacués. Il dit avoir reçu l’appel à l’aide de son homologue John Paishk jeudi soir. J’ai dit oui sans hésiter , explique-t-il.

Plus de 60 évacués sont logés actuellement dans un centre communautaire de Wauzhusk Onigum. L’édifice peut en abriter 70 au total.

Le chef Skead dit collaborer avec les autres chefs autochtones de la région de Kenora afin de pouvoir subvenir aux besoins en vivres, en fournitures et en abris des déplacés.

Ils pourront rester plus longtemps que prévu s'il le faut. Nous avons les infrastructures nécessaires pour aider nos frères et soeurs de Wabaseemoong. Chris Skead, chef de la Première Nation de Wauzhusk Onigum

Avec les informations de CBC