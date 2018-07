Les logements devaient être modernes et munis de balcons ainsi que de buanderies privées. Les plans prévoyaient que le bloc d’habitations soit rattaché au reste de la Villa. Cependant, ces appartements devaient être une option plus luxueuse pour des personnes plus aisées.

Le directeur général de l’établissement, Paul Ruest, explique que les besoins de la Villa se font sentir dans un autre secteur. « On a constaté que les besoins d'agrandissement se faisaient de plus en plus ressentir au niveau des soins prolongés », dit-il.

Les logements avec soins prolongés sont l’une des trois composantes de la Villa Youville, les deux autres étant les logements avec soins et les logements avec services.

Les logements avec soins prolongés sont des chambres où les patients sont soignés et surveillés par des infirmières. Les 66 lits de soins prolongés sont occupés, et il y a une liste d’attente de 31 personnes.

La demande est aiguë, on a des personnes qui passent près d’un an à l’hôpital local en attendant d’entrer. Paul Ruest, directeur général de la Villa Youville

« Un autre besoin qui se manifeste, et celui-là nous surprend davantage, c’est pour notre nouveau service de logement avec services, le pavillon. Alors que l’on pensait ne pas être capable de remplir les 24 unités, on a présentement une dizaine de personnes qui sont en attente d’entrer », ajoute M. Ruest.

Le secteur des logements avec soins et services est beaucoup plus en demande que le logement pour personnes autonomes, résume-t-il.

« Cette tendance-là va à l’encontre de la tendance provinciale. Les autres établissements de soins prolongés ont des listes d’attente qui vont en diminuant », poursuit M. Ruest.

La Villa Youville va mener une étude pour voir si cette tendance se maintiendra à long terme.

Avec des informations de Christian Riou