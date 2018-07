Le dimanche 6 mai, cinq feux ont été observés peu de temps après le passage d’un train à travers la ville, dans les quartiers de Saint-Boniface, de La Fourche, de Charleswood et de Tuxedo. Tom Wallace, chef adjoint des services de soutien au Service d'incendie et de soins médicaux d'urgence de Winnipeg, parlait alors d’une « tendance », étant donné l'itinéraire du train.

Certains de ces feux sont restés confinés dans les fossés, mais d'autres se sont propagés jusqu'aux clôtures, menaçant des commerces et résidences avoisinantes.

Dans un courriel à CBC/Radio-Canada vendredi, un porte-parole du CN déclare que la compagnie estime ne pas être responsable.

« Une enquête et un examen approfondi des activités et de l'équipement - notamment sous la forme d'inspections des moteurs de locomotive et autres appareils qui ont circulé sur cette ligne - n'ont révélé aucun défaut dans l'équipement ou dans l'exploitation des rails qui aurait causé cette série de feux survenus le 6 mai, alors que les conditions étaient extrêmement sèches », écrit Patrick Waldron, porte-parole affaires publiques du CN.

« Nous tenons à remercier les pompiers de la Ville de Winnipeg pour leur intervention rapide pour éteindre les feux, et nous sommes en discussion avec le Service des incendies pour trouver une compensation appropriée pour le travail des pompiers ce jour-là », poursuit-il.

Il ajoute que le CN travaille avec la Ville pour trouver des solutions pour minimiser les risques de feux de broussailles le long des voies ferrées, surtout par temps sec.

Selon la Loi sur les incendies échappés de la province, lorsqu’un feu se produit à moins de 100 mètres d’une voie ferrée, la compagnie de chemin de fer « est responsable des frais et des dépenses qu'a engagés (...) une municipalité pour faire éteindre le feu. Ces frais et dépenses constituent, selon le cas, une créance de la Couronne ou d'une municipalité ».

La loi note également qu’une compagnie ferroviaire - toujours dans le cas d’un feu qui se déclare à moins de 100 mètres de l’axe d’une voie ferrée - est « considérée comme responsable du feu à moins qu'elle ne présente au ministère une preuve contraire suffisante ».