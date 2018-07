Un texte de Marc-Antoine Lavoie

Laver les personnes alitées, changer les couches, nourrir les patients et les transporter : M. Deschênes décrit le rythme effréné auquel il est confronté chaque jour au Centre de recherche clinique et évaluative en oncologie ( CRCEO ) de l’Hôtel-Dieu de Québec.

L’homme de 49 ans a été mis en arrêt de travail le 14 juillet dernier. « Il me restait une semaine avant mes vacances. Mais je n’arrivais plus à dormir. Je pleurais. Je me suis dit "il faut que ça s'arrête. Je ne peux pas aller plus loin" », dit-il.

Habituellement, M. Deschênes arrive à composer avec cette charge de travail qualifiée de « très lourde » par son syndicat. C’en était toutefois trop quand ses supérieurs lui ont demandé de combler les vacances d’un collègue dans un autre département que le sien.

« Cet été, on lui a demandé de remplacer un autre poste. En même temps, il était obligé de pallier le travail de ceux qui le remplaçaient sur son propre poste », déplore la présidente de son syndicat au CHU de Québec, Chantale Cauchon.

Surcharge

Pour tenter d’accomplir son travail, Éric Stéphane Deschênes arrivait plus tôt au CRCEO et ne prenait ni ses pauses ni le temps qu’on lui accordait pour manger.

On peut s'occuper d'un département, mais je ne peux pas m'occuper d'une bâtisse. Éric Stéphane Deschênes, préposé aux bénéficiaires

Préoccupé par la situation, le syndicat a formé un comité pour analyser le « fardeau des tâches » des préposés aux bénéficiaires au CHU de Québec. Des recommandations seront ensuite formulées.

« La charge est grande en raison des heures supplémentaires que les gens font. Pour l'Hôtel-Dieu de Québec, il y a eu 8400 heures l'année dernière. Il y a beaucoup de gens qui partent en maladie pour de la détresse psychologique », précise Mme Cauchon.

Pénurie de la main-d’œuvre

Le CHU de Québec répond être confronté à de « grands défis en matière de recrutement, vu la rareté de la main-d'œuvre ».

« Nous travaillons donc très fort pour recruter de nouvelles personnes qui pourront venir prêter main-forte à nos équipes et recrutons des préposés aux bénéficiaires tout au long de l'année », précise la responsable des communications, Lindsay Jacques-Dubé.

M. Deschênes comprend qu’il est loin d’être le seul à souffrir du manque de personnel. « Ma supérieure qui est venue me voir, elle est dans le même état que moi. Elle fait des heures supplémentaires pour compenser », conçoit-il.

Le préposé aux bénéficiaires croit toutefois que le gouvernement doit rapidement trouver une solution pour faire en sorte de valoriser sa profession. « Ce n’est pas parce que les gens sont en vacances que les patients sont moins malades », soulève-t-il.

Éric Stéphane Deschênes dit vouloir reprendre du service au retour de son congé de maladie. Il espère toutefois que son cri du cœur sera entendu.

« J'ai vraiment envie de continuer. Mais si c’est rendu à un point où je suis incapable de suivre les exigences demandées ou de répondre aux besoins qui sont là, c'est sûr que je n’aurai pas le choix de dire non », conclut-il.