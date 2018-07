L’accusé a demandé un interprète parlant le swahili pour lui lire les chefs d’accusations sur l'heure du dîner vendredi. M. Niyonkuru a indiqué mal comprendre le français.

La cause devrait être de retour en cour vers 14 h, le temps de trouver un interprète.

« Monsieur devait comparaître dans un délai de 24 h de l'arrestation qui a eu lieu le 18 juillet en fin d'avant-midi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait comparaître. Le juge a lu les chefs d'accusationss et on a reporté à 14 h pour avoir un interprète parlant le swahili, afin que monsieur puisse saisir l'ampleur des chefs d'accusations », explique le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Éric Boudreau.

La poursuite s’est opposé à la remise en liberté du suspect.

Rappelons que le conducteur aurait refusé de s'immobiliser pour un contrôle policier.

Le patrouilleur aurait alors suivi l'automobiliste avec son auto-patrouille.

Dans sa fuite, le chauffard aurait percuté trois véhicules, causant la mort d'un homme de 63 ans.

Le Bureau des enquêtes indépendantes tente actuellement de faire la lumière sur les circonstances entourant cet accident.