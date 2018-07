Les six hommes sont incarcérés à l’établissement correctionnel Central Nova Scotia, communément appelé prison Burnside, à Dartmouth dans la grande région d’Halifax.

Le 31 mai, un agent correctionnel aurait été frappé au visage après avoir ouvert la porte d’une cellule. Des détenus se seraient ensuite jetés en groupe sur un autre gardien venu à la rescousse de son collègue.

Six détenus font face à des accusations de voies de fait, et trois d’entre eux sont de plus accusés de bris de conditions.

Au nombre des détenus accusés, Tyrell Dechamp, déjà accusé de deux homicides. L’individu de 28 ans fera face à deux chefs d’accusation de voies de fait sur un agent de la paix.

Tyrell Dechamp a été arrêté en décembre dernier alors qu’il était incarcéré à l'Établissement de l'Atlantique, prison fédérale à Renous, au Nouveau-Brunswick, relativement à une autre affaire. Il est accusé des meurtres au premier degré de Tyler Richards, 29 ans, et Naricho Clayton, 23 ans, abattus à quelques jours d’intervalle dans le quartier nord d’Halifax en avril 2016.

Tyler Richards (gauche) et Naricho Clayton (droite). Photo : Atlantic Funeral Homes/Facebook

La mort violente des deux hommes avait ébranlé la communauté. Tyler Richards, un ancien joueur de basketball de l’Université Saint-François-Xavier en Nouvelle-Écosse et de l’ancien club professionnel des Rainmen d’Halifax, est d’ailleurs immortalisé par une murale dans le quartier résidentiel de Mulgrave Park.

Tyrell Dechamp doit revenir en cour le 14 août dans l’affaire de l’agression alléguée contre les agents correctionnels.

Le collectif d'artistes Blackbook Collective a peint une murale en mémoire de Tyler Richards sur un édifice de Mulgrave Park, dans le quartier nord d'Halifax. Photo : Radio-Canada/CBC/Elizabeth Chiu

Le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse révélait récemment que huit agressions visant du personnel et 13 agressions visant des détenus sont survenues à prison Burnside entre avril et juin 2018.

Le service policier d’Halifax indique qu’il est depuis intervenu à la même institution le 10 juillet pour une présumée agression contre un agent correctionnel. L’enquête se poursuit dans ce dossier.

Plus tôt ce mois-ci, un ancien agent correctionnel a levé le voile sur la violence dont il dit avoir été témoin à la prison provinciale Central Nova et accusé l'administration carcérale de mettre en danger la santé et la sécurité du personnel.