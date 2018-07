Cette initiative conjointe, baptisée Data Transfer Project (DTP), servira à mettre au point un standard ouvert dont pourraient un jour se servir tous les services web. Cela permettrait aux internautes de facilement transporter leurs données d’un service à un autre au lieu de devoir recommencer à zéro à chaque fois.

Ces données incluent les courriels, les contacts, les calendriers, les informations personnelles, les fichiers multimédia, etc.

Toutes les données seraient standardisées et catégorisées pour que les services puissent facilement identifier leur nature. Cela signifie que vous pourriez transférer vos listes de lecture d’un service musical à un autre ou que les données sur votre santé pourraient vous suivre si vous changez de montre intelligente.

Pour ce faire, le DTP concevra deux adaptateurs logiciels qui pourront s’intégrer aux sites et applications qui désireront s’en servir. Le premier adaptateur servira à importer et à exporter les données, tandis que le second visera à confirmer qu’un utilisateur est bel et bien le propriétaire des données qu’il désire transférer.

« La portabilité et l’interopérabilité des données sont centrales à l’innovation, indique le DTP dans son livre blanc. Les partenaires du DTP croient que les gens devraient utiliser des produits parce qu’ils offrent une valeur ou des fonctionnalités uniques. »

« Si un utilisateur désire passer à un autre produit ou service parce qu’il estime qu’il est meilleur, il devrait pouvoir le faire aussi facilement que possible, poursuivent les partenaires du DTP. Cette idée de permettre aux utilisateurs de choisir des produits et des services en se basant sur des options, plutôt qu’en les emprisonnant, aide à stimuler l’innovation et facilite la compétition. »