Pour les propriétaires dont le chalet a subi l’assaut des flammes, le retour sur les lieux n’est pas facile.

Y a pu rien, c'est écrasé jusqu'à terre. Guy Desjardins, propriétaire de chalet au lac Bardot

Voici ce qu'il reste du chalet de Guy Desjardin,s au lac Bardot, après le passage du feu dans le secteur de Labrieville. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Ah c'est terrible parce que tous mes souvenirs sont là, raconte Guy Desjardins. Toutes les fois qu'on montait là, on riait, c'était la joie. Hier, ce n'était pas la joie. C'était vraiment triste de voir ça. Guy Desjardins, propriétaire de chalet au lac Bardot

Une photo aérienne du chalet de Guy Desjardins avant l'incendie. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté de Guy Desjardins.

Ivanohé Drapeau s'est lui aussi rendu constater les dégâts cette semaine : seul son canot a échappé au brasier.

Le feu [...] il a passé à côté des chalets qu'il n'a pas brûlé, pis moi, il est passé à côté de mon chalet, il l'a pris, indique Ivanhoé Drapeau. Il est allé chercher le pédalo de ma conjointe sur le bord du lac, il l'a brûlé. J'avais caché une génératrice dans la ligne d'Hydro, dans un baril d'acier. Il est allé chercher ma génératrice. Il a tout brûlé.

La levée de l'interdiction de circuler dans la ZEC, cette semaine, a mis un terme à l'incertitude des 98 propriétaires de chalets sur le territoire.

On a des gens qui viennent pour voir leur chalet parce qu'il est encore debout. D'autres gens, parce qu'il ne l'est plus. C'est des gens qui posent beaucoup de questions à la SOPFEU parce qu'on est encore présents sur le terrain. Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information pour la SOPFEU

Isabelle Gariépy, agente à la prévention et à l'information, SOPFEU Photo : Radio-Canada

Il n'existe aucun programme au ministère de la sécurité publique pour compenser financièrement les propriétaires de résidences secondaires. Ceux-ci doivent donc compter sur leurs assurances personnelles.

J'avais une assurance de 25 000 $. Je perds plus que ça! Je perds 50 000 $ là-bas. Ivanhoé Drapeau propriétaire d'un chalet rasé par les flammes

Les restes du garage de Guy Desjardins après l'incendie. Photo : Radio-Canada/Alex Lévesque

Même si je pouvais me rebâtir, je ne me rebâtirais pas, raconte Ivanohé Drapeau. C'est brûlé en avant, en arrière, à gauche à droite, il ne reste plus rien.



Dans les prochains jours, la MRC de la Haute-Côte-Nord va communiquer avec les 21 propriétaires touchés sur la manière de disposer des restes de leurs chalets.

Le feu de Labrieville ne devrait plus faire d'autres dégâts, selon la SOPFEU, puisqu'il est considéré comme contenu.

D'après le reportage d'Olivier Roy-Martin