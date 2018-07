La relation entre les Autochtones et les non-Autochtones de la Saskatchewan est « gravement endommagée » par la décision de la province d'intenter une action en justice contre le camp de protestation autochtone, estime Max FineDay, le codirecteur de l'organisme Canadian Roots Exchange (Échange des racines canadiennes), une organisation qui œuvre pour la réconciliation.

Selon lui, cela risque de creuser davantage le fossé qui les sépare. « Lorsque je pense à cette action en justice, je pense que nous ne pourrons pas nous en sortir », a-t-il déclaré.

La seule chose que l'action légale va réussir à faire, c'est de séparer encore plus ces deux groupes. Max FineDay

Le gouvernement de la Saskatchewan poursuit également le chef du Service de police de Regina, Evan Bray, pour ne pas avoir démantelé le campement de façon permanente. Le Service de police de Regina n'aurait, en effet, pas répondu aux derniers appels pour démanteler le camp.

Le ministre des Services centraux, Ken Cheveldayoff, a déclaré que le gouvernement reconnaissait le droit des gens à manifester, mais selon lui, les règlements administratifs du parc Wascana doivent être appliqués. Or, ceux-ci interdisent le camping nocturne non autorisé, l'érection et l'entretien des structures et de faire des feux.

Max FineDay est originaire de la Première Nation de Sweetgrass, en Saskatchewan. Photo : Photo fournie

Selon Max FineDay, les personnes réunies au campement vivent « dans la douleur », et sont là pour sensibiliser les gens aux enfants qu'elles ont perdus, que ce soit dans les services d’accueil, la toxicomanie, la mort ou le système de justice pénale, a-t-il déclaré.

David Garneau, un artiste métis et professeur à l'Université de Regina, croit également que la poursuite du gouvernement n'aide pas à faire avancer la cause visant à travailler ensemble pour réparer les injustices.

Selon lui, les communautés autochtones croyaient avoir été entendues à travers les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation, et à travers des mouvements comme Idle No More, mais il estime que cette action en justice nuit à ces avancées.

Un espace de dialogue

L'idée qu'ils seraient à nouveau réduits au silence est vraiment une approche négative.

Si le gouvernement est du côté de la réconciliation, vous devez trouver un juste milieu, et le juste milieu se trouve dans ce campement. David Garneau, artiste métis et professeur à l'Université de Regina

David Garneau considère que les manifestants font « une proposition généreuse » en partageant leurs histoires et en invitant les gens à venir dialoguer. Selon lui, l'espace pour ce dialogue devrait continuer de façon permanente.

Max FineDay croit aussi que les manifestants demandent simplement à être écoutés pour que les gens comprennent qu'il existe des systèmes qui causent du tort aux Autochtones et à leurs familles. « Je ne pense pas que ce soit trop demander », a-t-il interpellé.