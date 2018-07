Automobilistes et camionneurs ne pourront pas utiliser le pont Victoria pour venir à Montréal samedi et dimanche. Ils devront aussi être patients s'ils souhaitent emprunter l'échangeur Turcot, le pont Champlain et le pont Mercier, car même si les vacances de la construction seront officiellement commencées, les ouvriers des chantiers routiers n'y seront pas assujettis. Survol des principales entraves.