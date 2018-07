Les suggestions pour décrocher de Karine Lessard

Amorragies, de Daniel Groleau-Landry. Ce recueil de poésie d’un auteur canadien est, selon Karine Lessard, très personnel. Il contient des histoires vécues par le poète et pose de grandes questions fondamentales sur l’amour.

Le bonheur est un parfum sans nom, de Didier Leclair. Produit d’un écrivain franco-ontarien, ce livre serait une parfaite lecture d’été, selon la chroniqueuse, en raison de son côté léger. L’action se déroule à Toronto et fait la part belle à la musique jazz.

Laisse-moi en paix, de Claire MacKintosh. Cette suggestion s’adresse aux amateurs de suspense. Ils seront bien servis avec ce roman policier « qui [...] captive dès les premières lignes », selon les dires de Karine Lessard.

Écoutez la chronique de Karine Lessard à Sur le vif

Les suggestions technos de Matthieu Dugal

Ada, d’Antoine Bello. Ce roman policier, dont l’intrigue se déroule en partie dans la Silicon Valley, aborde un sujet « [dont on parle] de plus en plus dans le monde de l’intelligence artificielle : la peur des robots ».

Le mythe de la singularité, de Jean-Gabriel Ganascia. Selon l’animateur de La sphère, il s’agit d’un essai « important pour [contrer] les discours souvent très triomphants à propos de la manière dont l’intelligence artificielle acquerra de la conscience ».

Le règne des quatre, de Scott Galloway. Ce livre sur les GAFA (les géants du web Google, Apple, Facebook et Amazon) serait « une manière de revoir les discours de légitimation de situations qui ne sont pas toujours à notre avantage », comme l’utilisation de nos données personnelles par la firme Cambridge Analytica.

Regardez la chronique de Matthieu Dugal à RDI Matin

Les suggestions 100 % été de Shannon Desbiens

Le tricycle rouge, de Vincent Hauuy. « Si vous aimez les romans policiers et lire des histoires de meurtres pendant que vous suez au soleil », ce livre lauréat du prix du meilleur thriller français est tout désigné pour vous, selon le libraire.

La leçon de Rosalinde, de Mustapha Fahmi. Ce recueil est composé de petits textes philosophiques. Si vous n’êtes pas convaincus, faites confiance à la clientèle de la librairie Les Bouquinistes : « Ç’a été un de nos numéros un dans les dernières semaines », affirme Shannon Desbiens.

1642 Ville-Marie et 1642 Osheaga, scénarisation de François Lapierre et Maud Tzara, illustrations de François Lapierre (1642 Osheaga) et Jean-Paul Eid (1642 Ville-Marie). Les histoires de ces deux bandes dessinées s’entrecroisent en deux points de vue différents, ceux d’un Français et d’un Algonquin.

Écoutez la chronique de Shannon Desbiens à Style libre

Visitez notre portail consacré aux vacances