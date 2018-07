Impossible pour l'instant de connaître son implication dans l'histoire. Lui et les deux autres suspects dans cette affaiire, Robert Sargeant, 49 ans, et William Pratte, 19 ans, devraient comparaître au palais de justice de Sherbrooke au cours de la journée de vendredi. Le trio est visé par des chefs d'accusation d'introduction par effraction et de complot en vue de commettre un vol qualifié.

Robert Sargeant est également accusé d'homicide involontaire coupable.

Le drame est survenu à la suite d'une altercation entre des personnes, vers 23 h 30, mercredi, dans un appartement de la rue Sanborn. Un jeune homme dans la vingtaine a été gravement blessé. Il a succombé à ses blessures durant la nuit.

Identité révélée

Les autorités policières ont dévoilé le nom de la victime. Il s'agit de Félix Bergeron, 21 ans, de Sherbrooke.