Les policiers seront déployés de 19 h à 3 h, lorsque la plupart des fusillades surviennent, et plus particulièrement dans les quartiers à risque, jusqu'à la fin de l'été dans le cadre d'un plan de réduction de la violence armée de 15 millions de dollars.

Le président de l'Association de la police de Toronto, Mike McCormack, insiste toutefois sur le fait que de nouveaux agents ne seront pas embauchés et que les policiers devront faire des heures supplémentaires pour ce qu'il qualifie de solution de dépannage .

Vous mettez plus de stress, fatiguez ces agents et c'est un gros risque qu'ils prennent avec ce genre de programme, dit-il. Non seulement ça ne peut pas tenir sur la durée, mais c'est aussi contre-intuitif et contre-productif.

Mike McCormack ajoute que les policiers ne sont pas contents des changements.

Je n'ai jamais vu un tel climat où autant d'agents de tous les grades viennent vers nous et disent : "C'est absolument ridicule". Ils vont faire leur travail et assurer la sécurité de la ville du mieux possible, mais ils ne sont pas contents de la façon dont le chef et le maire ont géré le dossier.

Le maire a dit jeudi que les heures supplémentaires étaient la seule option possible pour que le chef Saunders puisse améliorer la sécurité dans la ville et a ajouté que ce dernier prend le bien-être de ses agents en considération.

Je sais [...] que lui et son équipe de commandement vont faire très attention qu'à aucun moment les agents ne soient mis dans des situations dangereuses.

Le maire a aussi demandé jeudi à la commission de police d'appuyer l'ajout de caméra de surveillance et de capteurs acoustiques pour repérer les coups de feu alors que la ville a connu une hausse du nombre de fusillade ces dernières semaines.