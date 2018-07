Un texte de Jean-Philippe Guilbault

En juin dernier, les premiers éclaireurs de l’armée canadienne ont posé le pied au Mali pour préparer l’arrivée de près de 250 soldats, deux hélicoptères Chinook et quatre hélicoptères Griffon armés qui prendront part à la mission de l’ONU.

La Mission multidimensionnelle intégrée des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a été lancée en 2013, soit un an après une quatrième rébellion touareg dans le nord du pays et un coup d’État mené par des militaires au sud.

« C’est tout sauf simple, précise d'emblée Rita Abrahamsen, professeure à l’École supérieure d'affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa. Plusieurs personnes croient que le conflit tire son origine en 2012, mais l’historique est beaucoup plus long et les racines du conflit proviennent de l’indépendance du pays. »

Selon la professeure, l’un des enjeux du conflit est le manque de représentation politique des peuples du nord, dont les touaregs, depuis la création du Mali en 1960. D’ailleurs, la rébellion de 2012 a mené à la proclamation unilatérale de l’État indépendant d’Azaouad.

Les touaregs, peuple nomade du désert Historiquement, les touaregs sont des peuples nomades établis dans le Sahara parlant la langue berbère. Ils ont été forcés d'intégrer les nations colonisées majoritairement par la France. Divisés entre le Niger, le Mali, l'Algérie, la Libye et le Burkina Faso, les touaregs sont marginalisés, victimes de discrimination par les gouvernements centraux issus souvent des peuples sédentaires. Dans les années 1970, ils rejoignent en masse les rangs de l'armée libyenne de Mouammar Kadhafi, lui-même descendant d'un clan semi-nomade.



Des touaregs à Tombouctou, près du désert malien, en 1977 Photo : Getty Images/Pierre Guillaud

Pour ce faire, les rebelles indépendantistes se sont alliés en 2011 à des groupes armés islamistes liés à Al-Qaïda et ont fait subir plusieurs revers à l’armée malienne. Ces militaires défaits et en colère ont organisé, en mars 2012, un coup d’État, fragilisant le gouvernement et permettant aux groupes du nord de réaliser d’importantes avancées dans les régions plus au sud de Kidal, de Gao et de Tombouctou.

Les groupes islamistes ont alors profité de ces gains territoriaux pour instaurer la charia dans le nord du pays.

Qui sont les groupes au nord? Mouvement national pour la libération de l'Azaouad : formée de rebelles touaregs, l'organisation lutte depuis 2011 pour la reconnaissance des droits des minorités du nord. Après s'être dissociée des groupes djihadistes, elle accueille favorablement l'intervention française en sol malien.

: formée de rebelles touaregs, l'organisation lutte depuis 2011 pour la reconnaissance des droits des minorités du nord. Après s'être dissociée des groupes djihadistes, elle accueille favorablement l'intervention française en sol malien. Ansar Dine : ce groupe salafiste djihadiste souhaite imposer la charia sur l'ensemble du pays.

: ce groupe salafiste djihadiste souhaite imposer la charia sur l'ensemble du pays. Al-Qaïda au Maghreb islamique : branche d'Al-Qaïda dans le nord de l'Afrique qui désire étendre les lois islamiques dans plusieurs autres pays du Sahel et libérer le Mali de « l'occupation coloniale française ».

: branche d'Al-Qaïda dans le nord de l'Afrique qui désire étendre les lois islamiques dans plusieurs autres pays du Sahel et libérer le Mali de « l'occupation coloniale française ». Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest et Les Signataires par le sang : sont deux factions dissidentes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique plus actives dans le nord et l'ouest de l'Afrique. Elles auraient fusionné en 2017.

Une affiche annonçant l'imposition de la charia à Tombouctou en 2013 Photo : Getty Images/Fred Dufour

En mai 2012, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU estimait le nombre de personnes touchées par la crise alimentaire à 3,5 millions, en plus de 146 900 déplacés en raison du conflit.

En réaction à l’instabilité politique, la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest nomme un médiateur et parvient à signer avec les putschistes un accord permettant l’organisation d’un gouvernement de transition.

Montée du djihadisme

Les choses ont continué à dégénérer en 2013. Les rebelles nationalistes du nord se sont fait chasser des grandes villes par les groupes armés islamistes qui ont commencé à mener des attaques contre le sud.

« Ce qu’on a observé au cours des dernières années au Mali et dans d’autres régions du Sahel et de l’Afrique, c’est une augmentation de formes plus intolérantes des religions et de l’islam, explique Mme Abrahamsen. Plus l’exclusion politique du nord s’est intensifiée, plus cette région s’est tournée vers des croyances religieuses extrémistes. »

Or, pour Bruno Charbonneau, professeur au Collège militaire royal de Saint-Jean, le spectre du terrorisme ne doit pas guider la compréhension du conflit.

« L’explication qui se concentre uniquement sur une menace du terrorisme manque totalement le bateau », lance-t-il. D’ailleurs, le professeur remet en doute la réelle allégeance à l’islam radical du chef Iyad Ag Ghali, à la tête d'Ansar Dine.

« C’est quelqu’un qui est bien inséré dans les dynamiques politiques maliennes qui a toujours travaillé pour une forme d’indépendance des territoires du nord, explique M. Charbonneau. S’il s’est radicalisé dans les années 1990, je pense que c’est en partie pour attirer et recruter certaines personnes. »

Le chef djihadiste Iyad Ag Ghali (gauche) en 2012 Photo : Getty Images/AFP

Se sont notamment joints au conflit d’anciens militaires libyens en fuite après la chute du régime du dictateur Mouammar Kadhafi.

Interventions internationales controversées

En janvier 2013, après plusieurs attaques islamistes, la France est appelée à l’aide par le gouvernement malien. Environ 4000 militaires français sont déployés au Mali le mois suivant. L’opération Serval sera menée jusqu’en 2014 et le bilan est mitigé, selon les deux experts.



« Vous avez probablement vu les photos de personnes célébrant dans les rues l’arrivée des Français, explique Mme Abrahamsen. Mais je crois qu’après un certain temps, pour plusieurs personnes dans le nord, toute intervention extérieure est vue comme une forme d’attaque envers le pays. »

Des Maliens manifestent leur joie dans les rues d'Ansongo, au nord du Mali, en 2013 Photo : Getty Images/Kambou Sia

Pour sa part, Bruno Charbonneau souligne l’absence de discussions politiques qui seraient potentiellement « difficiles » derrière les interventions militaires et contre-terroristes.

« On ne veut pas parler d’autonomie du nord, on ne veut pas nécessairement parler de forme de communauté politique ou de réorganisation constitutionnelle il devrait y avoir ou de la place des gens du nord dans l’État malien », énumère-t-il.

Le défi de la mission onusienne à laquelle participera le Canada est d’ailleurs de ne pas occulter les problèmes politiques et économiques au profit d'une solution purement militaire, abonde Rita Abrahamsen, qui qualifie également la crise malienne d’humanitaire.

C’est beaucoup plus facile de réagir avec la force et avec une solution misant sur la sécurité et de laisser derrière toute solution politique ou économique. Et c’est ça le défi : trouver une manière de sécuriser le pays tout en réglant les problèmes politiques. Rita Abrahamsen

MINUSMA en chiffres : 12 169 militaires déployés;

1741 policiers;

56 pays contributeurs;

92 Casques bleus tués depuis 2013.

Malgré la complexité du conflit, les militaires canadiens qui se rendront au Mali ne seront pas directement sur la ligne de front, ce qui limitera les dangers.

« Si on regarde ceux qu’ils remplacent, les Allemands [...] ils n’ont jamais subi d’attaque directe dans cette mission, les pertes qu’ils ont subies, ce sont des accidents d’hélicoptère », explique M. Charbonneau, qui estime toutefois que l’ONU sera au Mali pour au moins une dizaine d’années.

Une opinion que partage Rita Abrahamsen.

« La chose importante à souligner c’est que quiconque croit que l’intervention au Mali est une belle mission de paix au sens traditionnel du terme est dans l’erreur. C’est un conflit complexe, persistant et qui ne se résoudra pas demain ou après-demain. »