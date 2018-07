L'homme avait alors été mordu à la jambe par l'animal qui était tenu en laisse.

La propriétaire du chien s'est elle-même présentée aux policiers de Saguenay quelques jours plus tard.

Après avoir recueilli son témoignage et celui de la victime, les enquêteurs ont conclu que la règlementation municipale avait été respectée et que le couple avait bel et bien porté assistance à l’individu blessé.