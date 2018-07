« Maintenant, avec une seule autorité de santé, ils répondent essentiellement aux besoins et aux exigences de cette autorité de santé en matière de recrutement et de rétention des médecins », a déclaré le ministre de la Santé en milieux ruraux et éloignés, Greg Ottenbreit.

Le recrutement sera beaucoup plus efficace si les médecins sont directement intégrés à l’Autorité de santé. Greg Ottenbreit, ministre de la Santé en milieux ruraux et éloignés

Le gouvernement affirme que la Saskatchewan compte environ 900 médecins de plus qu'il y a 10 ans, avec un taux de rétention des médecins de près de 20 %, et ce, notamment, grâce à des services de recrutement comme les sites Web de Health Careers Sask et Saskdocs.

Saskdocs a été créé pour aider au recrutement et à la rétention des médecins, en particulier dans les régions rurales et éloignées, au moment où la Saskatchewan avait 12 autorités de santé régionales. Celles-ci ont fusionné en une seule autorité de santé provinciale en décembre dernier.

« Ils ont fait du bon travail au cours des années et je pense que le nombre de médecins que nous avons ici maintenant le démontre », a déclaré Greg Ottenbreit. Photo : CBC/Trent Peppler

Greg Ottenbreit affirme que l’absorption de l’agence de recrutement de médecins par l’Autorité de santé provinciale ne changera pas le fonctionnement de Saskdocs. Il a ajouté que les membres du conseil auront le choix de rester au sein de l’agence.

Le ministre croit que l’intégration de l’agence au sein de l’Autorité de santé permettra de mieux répondre aux besoins de médecins dans la province et contribuera à faire des économies financières dans le futur.

L'agence de recrutement se concentre principalement sur le recrutement de médecins dans les régions rurales de la province, ce qui demeure une préoccupation constante.

Nous savons que le défi reste entier. Greg Ottenbreit, ministre de la Santé en milieux ruraux et éloignés

« Il est beaucoup plus facile d'attirer les médecins dans les milieux urbains que dans certains milieux ruraux », a-t-il déclaré. « Nous allons dans la bonne direction, mais il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne ces zones rurales. »

La transition est prévue pour le 23 juillet.

Elle vient après un examen de l'agence de recrutement, recommandé par le comité consultatif formé en août 2016 qui avait comme tâche de réviser la structure du système de santé de la province.

Selon Greg Ottenbreit, la réponse de l'agence a été positive. Jeudi après-midi, l'Agence de recrutement des médecins de la Saskatchewan n'a pas pu être jointe pour commenter.