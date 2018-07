L’activité a lieu dans le cadre de la réunion annuelle du Conseil de la fédération, à St. Andrews, au Nouveau-Brunswick.

Tous les premiers ministres ont de bonnes raisons d’appuyer un régime national universel d’assurance médicaments, selon les syndicats d’infirmières.

« Juste pour les maladies cardiaques et le diabète, il y a 1000 Canadiens qui décèdent prématurément parce qu’ils ne peuvent pas se permettre de payer leurs médicaments [...] Si un patient n’est pas à l’hôpital, ses médicaments ne sont pas couverts, et on sait qu’ils retournent à l’hôpital parce qu’ils veulent avoir leurs médicaments de couvert. Ils en ont besoin. Et l’autre côté de la médaille, c’est que les provinces et territoires 40 % de leur budget est en santé, et où ça gruge vraiment ce sont les coûts des médicaments », explique Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers.

À l’heure actuelle, les médicaments ne sont pas couverts uniformément dans l’ensemble du pays. Les Canadiens n’ont pas tous les moyens de se procurer les médicaments dont ils ont besoin.

Beaucoup de gens ont accès à une assurance médicaments provinciale ou privée par eux-mêmes ou par l’entremise de leur employeur, mais les modalités des diverses couvertures varient beaucoup. Plusieurs ménages qui n’ont aucune assurance doivent surmonter des obstacles financiers au moment de payer leurs médicaments, ajoute Linda Silas. Un régime national et universel améliorerait la situation, selon elle.

Linda Silas, présidente de la Fédération canadienne des syndicats d’infirmières et infirmiers, veut sensibiliser les premiers ministres à l'idée d'un régime national d'assurance médicaments. Photo : Radio-Canada/Michèle Brideau

« Au Canada, on paie 40 % de plus pour nos médicaments qu’on paie n’importe où au monde. Les États-Unis sont le seul pays où on paie plus. On a une famille sur quatre [au Canada] qui n’a aucune assurance pour couvrir les médicaments, et les provinces en souffrent. Il y a des [coupes budgétaires] en santé dans toutes les provinces et territoires. Pourquoi? On paye plus pour les médicaments qu’on paye pour les médecins dans toutes les provinces », affirme Linda Silas.

Rien n’est encore définitif

Le gouvernement fédéral a créé un conseil consultatif sur la mise en œuvre d’un régime national d’assurance médicaments.

Le conseil doit faire une évaluation financière, économique et sociale des modèles nationaux et internationaux en matière de régime d’assurance médicaments.

Il doit aussi consulter les Canadiens, les gouvernements provinciaux et territoriaux, les peuples autochtones, des spécialistes, des patients, le secteur privé et d’autres intervenants du secteur.

Son rapport est attendu en 2019.

Avec des renseignements de Wildinette Paul et de Michèle Brideau