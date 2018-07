Je l'ai entendu dire que c'était un immigrant illégal et un extraterrestre. J'étais sous le choc, raconte Arden Keet, qui a été témoin de l'incident dans une épicerie Sobeys, dans le nord de London.

La police dit avoir été appelée sur les lieux lorsque l'altercation a commencé. Une partie de cette confrontation a été filmée et publiée sur les réseaux sociaux avant que les agents n'arrivent.

Dans cette vidéo, un homme portant un chandail rouge empêche un homme portant un chandail noir de sortir de l'épicerie et le traite « d'extraterrestre illégal ».

« Je veux sortir, arrête de m'agresser », répond l'homme au chandail noir dans la vidéo.

Arden Keet dit avoir été déçue de constater que la plupart des clients de l'épicerie ont semblé ignorer la situation.

J'étais sous le choc et surprise que personne ne semblait dérangé ou troublé par ce qui se passait. J'ai été tellement fâchée d'entendre le caissier dire 'oh, il était fou' (en parlant de l'homme au chandail noir), parce que même s'il avait eu un problème de santé mentale, ce n'est pas une raison de se faire agresser , dit-elle.

La police de London dit être préoccupée par la vidéo.

Il y a des mots qui ont été utilisés qui ont certainement été blessants pour l'homme impliqué , dit l'agent Kimberly Flett.

Les deux hommes ne se connaissaient pas, selon l'agent qui ajoute que rien n'indique que la victime craigne pour sa sécurité .

Avertissements

Sobeys affirme que ses employés sont consternés par l'attitude de l'agresseur.

Ces situations sont terrifiantes pour nos équipes et nos clients , affirme Jennifer McCrindle, porte-parole de l'entreprise, par courriel. Leur sécurité est notre priorité.

Elle explique qu'un employé avait contacté la police avant qu'elle n'arrive sur les lieux et que le gérant de l'épicerie a demandé à plusieurs reprises à l'homme au chandail rouge de quitter l'établissement.

La situation a été désamorcée à l'arrivée des agents, qui ont donné des avertissements à l'homme au chandail rouge. Les deux hommes sont sortis de l'épicerie sans blessure.

L'Unité des crimes haineux de la police de London se penche actuellement sur cet incident.

Hausse des crimes haineux

La vidéo a été vue plus d'un million de fois et a été partagée par des milliers de personnes. Des centaines de commentaires témoignent de la frustration et de la déception des internautes.

Le nombre de crimes haineux rapportés à la police de London a augmenté de 60 % l'an dernier, selon un rapport publié au printemps, étant passé de 40 incidents en 2016 à 64 incidents en 2017.

Parmi ces incidents, 31 accusations ont été déposées en 2017, contre 11 accusations en 2016.