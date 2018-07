Park Geun-hye, qui a déjà été condamnée à une peine de 24 ans de réclusion pour des faits de corruption distincts, a, avec la complicité d'ex-collaborateurs, détourné 30 milliards de wons de fonds des services de renseignement nationaux (NIS), a conclu le tribunal de district central de Séoul.

La peine de 24 ans et celle de huit ans ne peuvent être confondues, ce qui signifie que la nouvelle peine devra être purgée après celle de 24 ans.

La somme qui a été détournée provenait d'un « fonds réservé aux activités spéciales » alloué au NIS à raison de quatre milliards de won par an. Ces fonds ne pouvaient faire l'objet d'audits de l'État pas plus que de rapports parlementaires.



Deux des trois ex-directeurs du NIS impliqués dans l'affaire ont été condamnés à des peines de trois et demi de prison en juin, et le troisième a écopé de trois ans de réclusion.



L'ex-présidente, qui a été destituée en 2017 et arrêtée, a aussi été reconnue coupable vendredi d'ingérence dans la sélection des candidats aux législatives du parti au pouvoir en 2016, ce qui outrepassait ses prérogatives.

Park Geun-hye, 66 ans, dément toute malversation et n'était pas présente vendredi au tribunal. Elle a déjà été reconnue coupable, en avril, d'accusations de pots-de-vin, d'abus de fonction et de coercition.

Les procureurs avaient requis une peine de 15 ans et une amende de 80 milliards de won à l'encontre de Park Geun-hye.