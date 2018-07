Sept autres personnes ont été hospitalisées, a indiqué le shérif du comté de Stone, Doug Rader. Selon une porte-parole du Cox Medical Center de Branson, il s'agit de quatre adultes et de trois enfants. Deux d'entre eux se trouvent dans un état critique; les autres sont traités pour des blessures mineures.



Lorsque l’accident s’est produit, 31 passagers se trouvaient à bord du bateau amphibie de la compagnie Ride the Ducks – qui peut également se déplacer sur la terre ferme à l’aide de roues.



Alors que le bateau traversait le lac de Table Rock, près de Branson, le temps a commencé à s’assombrir. « La tempête est arrivée très vite », a affirmé à l’AFP Rick Kettels, le propriétaire du Lakeside Resort, un complexe hôtelier sur les rives du lac.



« J'ai vécu ici la plus grande partie de ma vie et je n'ai jamais vu une tempête aussi mauvaise », a-t-il déclaré.



Les vents ont soufflé à plus de 95 km/h, selon Steve Lindeberg, météorologiste au National Weather Service situé àSpringfield, au Missouri. « Nous avons lancé un avertissement pour prévenir les gens afin qu’ils se mettent à l’abri », a-t-il souligné.

Les secours sont toujours à la recherche des disparus; des plongeurs ont été appelés sur les lieux. Les équipes vont poursuivre les recherches toute la nuit, a fait savoir le shérif Doug Rader.

Suzanne Smagala de la compagnie Ripley Entertainment, à qui l’entreprise Ride the Ducks de Branson appartient, a indiqué travailler en collaboration avec les autorités et les secouristes. Selon elle, il s’agit du premier accident du genre à arriver à Branson en plus de 40 ans.



Le lac de Table Rock, situé dans le sud du Missouri, à la frontière avec l'Arkansas, est un lac artificiel très prisé des touristes.