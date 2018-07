Un texte d'Axel Tardieu

C'est la cinquième année que le centre Bissell organise sa collecte « Faites tomber votre caleçon ». En 2017, 4000 paires ont été récoltées et redistribuées aux 1000 sans-abri qui viennent chaque année à ce centre communautaire sur la 96ème rue. Cette fois, l'objectif est de 5000 et l'organisme en a déjà dépassé la moitié. En tout, plus de 10 500 sous-vêtements ont été donnés par des entreprises locales et des particuliers au cours des trois dernières années.

Selon Jacquie DuVal, responsable de la communication pour l'organisme, peu de gens donnent des sous-vêtements alors que c'est l'article le plus demandé et que ceux-ci peuvent améliorer les conditions de vie des itinérants.

« Les gens qui vivent dans la rue peuvent passer des mois sans changer de sous-vêtement ou avoir un sous-vêtement propre », explique-t-elle, ajoutant que « la campagne favorise la santé et l'hygiène, tout en renforçant l'estime de soi et la confiance. »

Chaque jour, l'organisme offre à une centaine de sans-abri un service de garderie, un programme d'aide au logement et un centre communautaire où ils peuvent faire leur lessive, prendre une douche ou manger. Des services offerts gratuitement aux 1750 itinérants que compte Edmonton.

Les dons de sous-vêtements peuvent être faits d'ici samedi à l'une des trois adresses de l'organisme et chez plusieurs partenaires du centre-ville, comme Lovepizza, Nook Café ou Now Radio. Ils doivent être neufs et, si possible, emballés.

